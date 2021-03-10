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Прокуратура подтвердила, что полиция нарушала права задержанных на митинге сыктывкарцев

Прокуратура подтвердила, что полиция нарушала права задержанных на митинге сыктывкарцев

10 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива PG11.ru
Начальника УМВД выписали представление

Прокуратура подтвердила, что полицейские нарушили права сыктывкарцев, которых задержали на митинге 31 января. Об этом говорится в ответе ведомства депутату госсовета Коми Олегу Михайлову, который тот опубликовал у себя на странице «ВКонтакте». 

Как отметил депутат Олег Михайлов, прокуратура фактически подтвердила все факты, которые он указывал в запросе, а именно:

  • несмотря на длительное нахождение лиц в здании УМВД (свыше трех часов), в нарушение ч. 1 ст. 27.4 КоАП РФ протоколы об административном задержании не составлялись, в связи с чем эти лица не имели официального статуса задержанных лиц;
  • в нарушение ч. 1 ст. 27.6 КоАП РФ, п. 2 подп. «а» п. 7, п. 11 «Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обсаживания таких лиц», при нахождении задержанных в здании УМВД не обеспечено их содержание в специально отведенных для этого помещениях по норме площади не менее 2 кв. метров, раздельное размещении лиц мужского и женского пола;
  • Питанием по нормам (рационам), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации «О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время», задержанные также не обеспечивались.

Как сообщил Олег Михайлов, в связи с выявленными нарушениями исполняющий обязанности прокурора города Сыктывкара 4 марта 2021 года вынес представление начальнику УМВД города. 

Напомним, что в Сыктывкаре прошла акция протеста, на которой задержали 79 человек. Их удерживали в УМВД более 8 часов, а здание оцепили охраной. 

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