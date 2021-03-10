Прокуратура подтвердила, что полиция нарушала права задержанных на митинге сыктывкарцев

Прокуратура подтвердила, что полиция нарушала права задержанных на митинге сыктывкарцев10 марта 2021
Фото из архива PG11.ru
Начальника УМВД выписали представление
Прокуратура подтвердила, что полицейские нарушили права сыктывкарцев, которых задержали на митинге 31 января. Об этом говорится в ответе ведомства депутату госсовета Коми Олегу Михайлову, который тот опубликовал у себя на странице «ВКонтакте».
Как отметил депутат Олег Михайлов, прокуратура фактически подтвердила все факты, которые он указывал в запросе, а именно:
- несмотря на длительное нахождение лиц в здании УМВД (свыше трех часов), в нарушение ч. 1 ст. 27.4 КоАП РФ протоколы об административном задержании не составлялись, в связи с чем эти лица не имели официального статуса задержанных лиц;
- в нарушение ч. 1 ст. 27.6 КоАП РФ, п. 2 подп. «а» п. 7, п. 11 «Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обсаживания таких лиц», при нахождении задержанных в здании УМВД не обеспечено их содержание в специально отведенных для этого помещениях по норме площади не менее 2 кв. метров, раздельное размещении лиц мужского и женского пола;
- Питанием по нормам (рационам), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации «О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время», задержанные также не обеспечивались.
Как сообщил Олег Михайлов, в связи с выявленными нарушениями исполняющий обязанности прокурора города Сыктывкара 4 марта 2021 года вынес представление начальнику УМВД города.
Напомним, что в Сыктывкаре прошла акция протеста, на которой задержали 79 человек. Их удерживали в УМВД более 8 часов, а здание оцепили охраной.
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10 марта 2021, 18:00
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