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Пенсионеров освободили от налога на недвижимость

Пенсионеров освободили от налога на недвижимость

14 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Также вступил в силу ряд других изменений

В 2021 году пенсионеров Коми освободили от целого ряда платежей в сфере налогов, транспорта и коммунальных услуг. Информация об этом появилась в официальных группах профильных ведомств во «ВКонтакте», передает «КП».

Так, пенсионеры теперь освобождаются от налога на недвижимость и землю. Однако есть исключения. Например, речь идет о более одного объекта каждого вида (например, из 2 квартир налог уплачивается только на одну) или участок собственника превышает 6 соток (налог будет с площади, превышающей 6 соток).

Также сообщается, что если собственник автомашины является инвалидом 1 и 2 группы или инвалидом с детства, то он освобождается от налога на транспорт мощностью до 135 л.с.

Пенсионеры Коми теперь также могут не платить в общественном транспорте, при условии:

- в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно (НО только для инвалидов и граждан, сопровождающих инвалида I и (или) II группы). Неработающим пенсионерам-северянам компенсация полагается раз в два года к месту отдыха и обратно (в т.ч. компенсация стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха за пределами страны). Также они имеют право на компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства за пределами северных территорий.

- возмещение фактических расходов на оплату проезда к месту лечения-обследования и обратно по территории РФ по медицинским показаниям (кроме проезда к месту санаторно-курортного лечения), если данных услуг нет на территории РК. Данная мера поддержки касается только инвалидов I и (или) II группы, детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов I группы.

- бесплатный проезд в общественном транспорте (индивидуально) по решению местных органов власти (Например, на территории Ижемского района и Усинска). Отдельным категориям предоставлено право проезда по социальным проездным билетам (стоимость 400 рублей).

Также пенсионерам рассказали о льготах в сфере медицины: так, например, отдельным льготным категориям предусмотрена компенсация в размере 6 000 рублей за зубопротезирование.

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Пенсия

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Комментарии 2

час назад горожанин
Это и раньше было. Ничего нового.
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15 минут назад 321
Что за бред...так и было...что изменилось ?
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