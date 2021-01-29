«В молодёжи нужно взращивать патриотизм»: общественники Сыктывкара выступают против вовлечения детей в митинги

Подавляющее количество представителей общественности Сыктывкара выступает за проведение митингов и прочих мирных протестов. Но несмотря на это, когда дело касается вовлечения в них детей, активисты настроены уже не так позитивно.

Председатель правления Коми региональной общественной организации ветеранов пограничных войск, руководитель Сыктывкарского штаба «Юнармии» Виталий Матехин считает, что в молодежи нужно взращивать патриотизм, а не желание идти на баррикады.

— Нет никаких сомнений, что в отношении молодежи по всей стране применена социальная технология, направленная на затуманивание сознания. Главная цель манипуляторов – вывести юных людей на митинги и всевозможные акции. Как известно, массовое скопление людей подобного рода явление довольно опасное, поэтому считаю такие спланированные действия в отношении молодежи недопустимыми. Вместо этого нужно взращивать патриотизм и любовь к своей Родине, предоставлять ребятам все возможности расти духовно и развиваться физически. И такие возможности в нашем городе имеются: это многочисленные мероприятия, выставки, открыты двери спортивных залов и целых комплексов. Возможностей для личного развития масса, – пояснил Виталий Матехин.

Негативное отношение к фактам вовлечения молодежи в незаконные публичные мероприятия выразили и общественники Сыктывкара. Член Общественного совета Сыктывкара Галина Лапшина уверена, что детьми и молодежью сейчас легко манипулировать, потому что из-за пандемии все переведено в онлайн-формат:

— Именно из соцсетей молодежь подпитывается деструктивными настроениями, именно там идет манипуляция сознанием. Этим и воспользовались те, кто считает нормальным втягивать детей в грязные игры типа участия в несанкционированных митингах и шествиях. Хорошо, что в прошедшую субботу у нас слаженно сработали правоохранительные органы, и не было инцидентов, потасовок, никто не пострадал. Я за то, чтобы молодежь занималась спортом, играми на свежем воздухе, участвовала в соревнованиях, конкурсах, чтобы подростки занимались делом, которое им по душе, и тогда никому и в голову не придет поддаваться на провокации и участвовать в сомнительных мероприятиях, — уверена Лапшина.

Напомним, 23 января по всей стране прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сыктывкар не стал исключением — в 14.00 на Театральной площади собрались сотни людей. Несмотря на мирный характер мероприятия, не обошлось без задержаний. Трех участников митинга уже осудили.

Задержания продолжаются до сих пор.

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