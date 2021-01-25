Сыктывкарцы, задержанные за призыв на митинг, рассказали, что будут делать дальше

23 января в Сыктывкаре прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Несмотря на мирный характер мероприятия, не обошлось без задержаний. Портал PG11.ru узнал у осужденны, как их задержали и что они планируют делать дальше.

Депутат Сергей Беликов рассказал, что в 23 января в 13.55 переходил перекресток на «кольце» в сторону магазина «Спорттовары». После перехода к нему подошли четверо сотрудников полиции, обратились к нему по имени-отчеству и зачитали ему вменяемую статью. После ему предложили проехать в отделении полиции для выяснения обстоятельств. Депутат отметил, что в случае отказа к нему бы применили физическую силу для задержания.

- Когда мы прибыли в отдел, меня завели в кабинет для дачи показаний. Там у дознавателя на меня уже лежала папка с досье и различными скриншотами со страницы «ВКонтакте». Там присутствовали посты со стены с содержанием о дате и времени «Общественной прогулки» в поддержку политзаключенных, - рассказал Сергей Беликов.

Депутат рассказал, что у него изъяли смартфон, чтобы установить подлинность страницы и установить личности, которые делали посты. После его на служебном автомобиле доставили в суд.

- На заседании мои интересы представляли Эрнест Мезак (правозащитник - прим.ред.) и Виктор Вишневецкий (депутат Совета Сыктывкара - прим. ред.). Несмотря на все доводы с моей стороны и моих защитников, меня признали виновным и назначили административное наказание в виде штрафа в 10 000 рублей. Позже мы будем обжаловать это решение в Верховном суде Республики Коми, - рассказал депутат.

Несмотря на обвинения, Сергей Беликов отметил, что и дальше будет продолжать активно участвовать в акциях.

- Я всегда за справедливость. Без моей поддержки мероприятия точно не обойдутся, - заключил депутат.

Вместе с Сергеем Беликовым судили еще одного человека - активиста Владимира Толченникова, которого также оштрафовали на 10 000 рублей. Его задержали перед акцией в 13:35 возле «Макдональдса», куда он направлялся перекусить перед протестом.

- Меня остановили и задержали под предлогом того, что якобы в какой-то из моих публикаций есть призывы к участию в несанкционированных акциях. Задержание прошло тактично, сотрудники полиции представились и показали документы, - отметил активист.

Владимир Толченников отметил, что процедура «оформления» проходила очень долго и нудно. Из суда он освободился только к 21.00.

- В следующий раз буду аккуратнее, чтобы не получилось так же. Но на этом я не остановлюсь, - заключил активист.

По информации издания «7x7», всего на акции задержали семь человек, среди которых выше упомянутые люди, а также активист Григорий Каблис.

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