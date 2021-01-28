«В дома к людям ломится полиция»: общественники Коми призвали силовиков не мешать протестам

Общественность Республики Коми обратилась к полиции с открытым письмом. В нем активисты требуют прекратить задерживать людей и в целом не мешать протестам.

Общественники сообщают, что, несмотря на корректное поведение на самом митинге, после мероприятия полиция начала задерживать людей, в том числе и сотрудников СМИ:

— Каждый день после акции, во время которой, к слову, не было ни одного инцидента с нарушением порядка, в дома к наиболее активным в городе людям ломится полиция. Людей уводят в участок, держат там несколько часов, чаще не допуская положенного по закону защитника, потом на скорую руку в тот же день проводят суд над ними. И выносят обвинительный приговор. Журналистов тоже начали давить. Уже пятеро попали под «колесо правосудия». А, как вы знаете, журналист защищен законом о СМИ.

В коллективном обращении к силовикам общественность Коми требует дать людям возможность высказывать свою позицию:

— Не подавляйте мирный протест силой. От вас, вооружённых и хорошо защищённых людей в большей степени, чем от рядовых граждан зависит, как пройдут эти акции. <...> Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Так записано в Конституции России. Никакие законы, никакие приказы не могут ограничить это право. Это право – основа конституционного строя России. <...> Только мирный диалог народа с властью, к которому мы стремимся, в том числе на уличных акциях, сможет снизить градус социальной напряжённости и поможет улучшить положение народа в нашей с вами стране.

Напомним, первая акция протеста прошла 23 января, на улицы вышло около тысячи человек. Как это было, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Как вы считаете, правомерны ли такие задержания? Задержали ли кого-то из ваших близких? Расскажите в комментариях!