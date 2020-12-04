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Как празднуют Новый год представители разных религий в Сыктывкаре

Как празднуют Новый год представители разных религий в Сыктывкаре

04 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: pravlife.com
Епископ рассказал, как не согрешить

В Сыктывкаре есть представители множества религий, каждая со своим уникальным способом празднования Нового года. Портал PG11.ru узнал об особенностях каждого торжества. 

Православие

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим заявил, что приближение Нового года у православных верующих вызывает много вопросов, но не таких как: «Во что одеваться в год рыжей мыши?» или «С кем знакомиться в ближайший год петуха?».

Отметить Новый год по-православному можно! Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И если в новогоднюю ночь ты изначально помолишься, постараешься простить всех и ни на кого зла не держать, то затем смело можно и с Новым Годом поздравить, и бокал с шампанским пригубить, и дольку мандаринки скушать, - сообщает архиепископ.

В Сыктывкаре совершается Божественная Литургия с 23 часов до 1 ночи.

Ислам

Отмечать Новый год мусульманам запрещено, потому что:

  • В Исламе Новый год не считается праздником;
  • Празднование христианского Нового года запрещено, так как это нарушает принцип единобожия;

Индуизм

У приверженцев индуизма Новый год празднуется так же ярко, как и у христиан. Их стол обильно заставлен блюдами из овощей и фруктов, обильно заправленных специями.

Многие надевают на себя гирлянды из цветов и вешают на крыши домов маленькие фонарики, чтобы создать атмосферу праздника. В самой Индии в этот день проводятся карнавалы и выступление огнеглотателей 

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Новый год

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