Как празднуют Новый год представители разных религий в Сыктывкаре

Как празднуют Новый год представители разных религий в Сыктывкаре04 декабря 2020
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Фото: pravlife.com
Епископ рассказал, как не согрешить
В Сыктывкаре есть представители множества религий, каждая со своим уникальным способом празднования Нового года. Портал PG11.ru узнал об особенностях каждого торжества.
Православие
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим заявил, что приближение Нового года у православных верующих вызывает много вопросов, но не таких как: «Во что одеваться в год рыжей мыши?» или «С кем знакомиться в ближайший год петуха?».
Отметить Новый год по-православному можно! Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И если в новогоднюю ночь ты изначально помолишься, постараешься простить всех и ни на кого зла не держать, то затем смело можно и с Новым Годом поздравить, и бокал с шампанским пригубить, и дольку мандаринки скушать, - сообщает архиепископ.
В Сыктывкаре совершается Божественная Литургия с 23 часов до 1 ночи.
Ислам
Отмечать Новый год мусульманам запрещено, потому что:
- В Исламе Новый год не считается праздником;
- Празднование христианского Нового года запрещено, так как это нарушает принцип единобожия;
Индуизм
У приверженцев индуизма Новый год празднуется так же ярко, как и у христиан. Их стол обильно заставлен блюдами из овощей и фруктов, обильно заправленных специями.
Многие надевают на себя гирлянды из цветов и вешают на крыши домов маленькие фонарики, чтобы создать атмосферу праздника. В самой Индии в этот день проводятся карнавалы и выступление огнеглотателей
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04 декабря 2020, 17:46
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