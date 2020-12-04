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Выяснилось, сколько сыктывкарцев пострадало от падения на льду за ноябрь

Выяснилось, сколько сыктывкарцев пострадало от падения на льду за ноябрь

04 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива «Pro Города» / Выяснилось, сколько сыктывкарцев пострадало от падения на льду за ноябрь
Минздрав сообщил, что их гораздо меньше, чем в прошлом году

Зима в Сыктывкаре в самом разгаре, люди начинают сыпать жалобами на гололед. Портал PG11.ru выяснил, как много сыктывкарцев пострадало из-за погодных условий и отсутствия должного ухода за дорогами и пешеходными зонами.

Как сообщили в Минздраве, в ноябре в травмпункты в результате падения на льду поступило около 50 человек:

— По сравнению с прошлым годом таких случаев стало меньше. Самымии распространенными травмами стали переломы верхних и нижних конечностей.

Напомним, в 2019 году только с 25 ноября по 2 декабря скорая помощь выезжала на помощь сыктывкарцам, которые упали на льду, 47 раз. Как рассказал замглавврача сыктывкарской станции скорой помощи Лев Волков, почти всех упавших отправили в больницу.

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А вы уже падали в этом году? Пришлось обращаться к врачу? Расскажите в комментариях!

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Медицина

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