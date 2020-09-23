Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
Стоит ли надеяться на вакцину и лекарство от COVID-19? Мнения сыктывкарских экспертов

Стоит ли надеяться на вакцину и лекарство от COVID-19? Мнения сыктывкарских экспертов

23 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Стоит ли надеяться на вакцину и лекарство от COVID-19? Мнения сыктывкарских экспертов
Люди не испытывают особой уверенности в препаратах от коронавируса

В России начали распространяться вакцины и лекарство от коронавируса. Появились ли они в Коми и планируют ли люди пользоваться этими препаратами, выяснил портал PG11.ru.

Как много вакцин должна получить Республика Коми?

20 сентября врио главы региона Владимир Уйба сообщил, что в ближайшее время в Коми поступит партия прививок от новой коронавирусной инфекции. Как рассказал глава Коми, республика получит 800 доз, в первую очередь от инфекции будут привиты люди из группы риска: это педагоги, врачи скорой помощи, а также врачи, работающие на приеме и в «красных зонах». Между тем, также по словам Владимира Уйбы, 800 доз - это мало. Поэтому сейчас правительство региона отрабатывает с Минздравом дополнительную заявку на прививки против коронавируса. В целом, массово прививать по всей стране от коронавируса будут через год.

А 2 сентября состоялся совет культуры Коми, на котором Владимир Уйба заявил, что вакцина от коронавируса появится в республике в ноябре

На заседании Ольга Сосновская заявила, что некоторые спектакли в республике невозможно провести из-за невозможности размещения музыкантов в оркестровой яме. По ее словам, они находятся слишком близко друг к другу, создавая опасность заражения коронавирусом. 

В ответ на это Владимир Уйба заявил, что повода для беспокойства нет, и что театры снова смогут заработать в обычном режиме.

- У нас в ноябре все-таки уже должна появится вакцина от «ковида», мы будем прививать группы риска и людей, которые нам очень дороги с точки зрения тех, кто приносит культуру в массы. Привьем духовиков, пусть играют на здоровье, - заключил Владимир Уйба.

Есть ли вакцина в Сыктывкаре?

Как сообщили корреспонденту портала PG11.ru в поликлинике №3, пока у сыктывкарцев нет возможности привиться от коронавируса. Когда вакцина появится и будет ли она доступна обычным горожанам, пока также не ясно.

А что с лекарством от COVID-19?

Сообщалось, что упаковка нового российского препарата против коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, как рассказал генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

- Рекомендованная розничная цена - 12 320 рублей, - сказал Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 милиграмм, уточнил он.

 Ранее компания сообщила, что «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября.

- Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры, - сказал глава «Промомеда».

По его словам, никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено, добавил Младенцев.

Где в Сыктывкаре можно купить препарат против коронавируса?

К сожалению, даже в самых популярных аптеках Сыктывкара ничего не знают о поставках препарата от коронавируса. Большинство фармацевтов отмечают, что слышали о том, что такое лекарство должно появиться, но таких поставок точно не было и пока не планируется.

Что думают специалисты и горожане о вакцинах и лекарстве от коронавируса?

Дмитрий Максимов, врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦР

- Ни один врач, работающий в госсистеме, открыто против не выскажется. Не потому, что боятся. Врачи за массовую иммунизацию, потому что никому не хочется разгребать осложнения и работать в эпидемию с кратной нагрузкой и высоким риском самозаражения. Все опасения, связанные с введением новых неизученных методик, как и у любого здравомыслящего человека, есть и у врачей. Это естественно. И на первых порах врачи будут очень настороженно относиться к вакцинации против «короны». Но все равно эта методика будет врачами внедряться. Противопоказания к вакцинации определяет только врач по результатам осмотра и анализа медицинской документации пациента, поскольку у людей могут быть такие болячки, которые являются противопоказаниями для вакцинации, даже если они очень хотят привиться. После любой вакцины иммунитет на какое -то время очень интенсивно включается в работу с неизученным агентом и дополнительные встряски в этот период ему ни к чему. Поэтому прививаться лучше в пятницу, чтобы в выходные выспаться и провести их спокойно. Для иммунитета это очень важно, - рассказал доктор.

Сергей Морохин, журналист

- Хотелось бы доверять нашим препаратам, но есть большие сомнения. Обратите внимание, сколько в том же Сыктывкаре работает аптек. Я живу в Орбите, так у нас практически в каждом доме есть аптека. И ведь им всем надо работать в прибыль. Во-вторых, у нас власти любят выдавать желаемое за реальное. Насколько мне известно, российские препараты от коронавируса в тех же США отказались испытать на мартышках, посчитали, что это будет небезопасно для животных. Препарат не прошел должные клинические испытания. Увы, мы живем в стране, где человеческая жизнь не представляет особую ценность. Ну, разве только на словах.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики

- Стараюсь следить за темой по независимым СМИ, и у меня сложилось впечатление, в том числе по оценкам медиков, что российской вакцине пока доверять не стоит. Поэтому для безопасности себя и близких я бы пока избегал ею пользоваться. Когда будут публикации о заметном эффекте - тогда да.

Ольга Ергакова, мама троих детей

- Думаю, большинство будут отказываться от прививок, ведь вакцина не прошла все стадии испытаний, соответственно, до сих пор неизвестны последствия ее использования. Как по мне, лучшая защита - меры профилактики: медицинские маски, антисептики. Важно следить за своим здоровьем, поддерживать и укреплять иммунитет.

Опрос

А что о вакцинировании против коронавируса думают подписчики нашего официального паблика «Сыктывкар. Pro Город. Новости»? Мы провели опрос:

 

Выяснилось, что большинство совершенно не настроено делать такую прививку. 807 сыктывкарцев выбрали ответ «Нет, и не буду ее делать вообще», 356 горожан ответило «Пока не готов, буду ждать более подробных исследований», и всего 83 человека выбрало вариант «Да, готов в любой момент».

Еще много вопросов до сих пор остаются открытыми. Когда в Сыктывкаре можно будет привиться от коронавируса? Когда появятся лекарства от COVID-19? Когда вакцина будет на 100% безопасной? Ответы на все эти вопросы нам только предстоит выяснить.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вы бы сделали прививку от COVID-19? Как вы считаете, это безопасно? Что вы думаете о стоимости лекарств? Делитесь мнениями в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Здоровье Коронавирус Медицина

Читайте также: Режим повышенной готовности в Коми продлен до конца сентября

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарка сыграла одну из главных ролей в новом сериале на ТНТ Посмотреть все

Редакция рекомендует

18 сентября
Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров Читать
16 сентября
Сыктывкар в деталях: история дома со шпилем Читать
12 сентября
Осенние наряды и улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
15 сентября В клинике Кировского медуниверситета опытные хирурги принимают в стационар жителей Коми без очередей
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
13 сентября
Больше 2,5 сотен миллионов рублей получит Коми на выплаты соцработникам
08 сентября
В России вырастут цены на подсолнечное масло и семечки
26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru