Стоит ли надеяться на вакцину и лекарство от COVID-19? Мнения сыктывкарских экспертов

В России начали распространяться вакцины и лекарство от коронавируса. Появились ли они в Коми и планируют ли люди пользоваться этими препаратами, выяснил портал PG11.ru.

Как много вакцин должна получить Республика Коми?

20 сентября врио главы региона Владимир Уйба сообщил, что в ближайшее время в Коми поступит партия прививок от новой коронавирусной инфекции. Как рассказал глава Коми, республика получит 800 доз, в первую очередь от инфекции будут привиты люди из группы риска: это педагоги, врачи скорой помощи, а также врачи, работающие на приеме и в «красных зонах». Между тем, также по словам Владимира Уйбы, 800 доз - это мало. Поэтому сейчас правительство региона отрабатывает с Минздравом дополнительную заявку на прививки против коронавируса. В целом, массово прививать по всей стране от коронавируса будут через год.

А 2 сентября состоялся совет культуры Коми, на котором Владимир Уйба заявил, что вакцина от коронавируса появится в республике в ноябре.

На заседании Ольга Сосновская заявила, что некоторые спектакли в республике невозможно провести из-за невозможности размещения музыкантов в оркестровой яме. По ее словам, они находятся слишком близко друг к другу, создавая опасность заражения коронавирусом.

В ответ на это Владимир Уйба заявил, что повода для беспокойства нет, и что театры снова смогут заработать в обычном режиме.

- У нас в ноябре все-таки уже должна появится вакцина от «ковида», мы будем прививать группы риска и людей, которые нам очень дороги с точки зрения тех, кто приносит культуру в массы. Привьем духовиков, пусть играют на здоровье, - заключил Владимир Уйба.

Есть ли вакцина в Сыктывкаре?

Как сообщили корреспонденту портала PG11.ru в поликлинике №3, пока у сыктывкарцев нет возможности привиться от коронавируса. Когда вакцина появится и будет ли она доступна обычным горожанам, пока также не ясно.

А что с лекарством от COVID-19?

Сообщалось, что упаковка нового российского препарата против коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, как рассказал генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

- Рекомендованная розничная цена - 12 320 рублей, - сказал Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 милиграмм, уточнил он.

Ранее компания сообщила, что «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября.

- Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры, - сказал глава «Промомеда».

По его словам, никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено, добавил Младенцев.

Где в Сыктывкаре можно купить препарат против коронавируса?

К сожалению, даже в самых популярных аптеках Сыктывкара ничего не знают о поставках препарата от коронавируса. Большинство фармацевтов отмечают, что слышали о том, что такое лекарство должно появиться, но таких поставок точно не было и пока не планируется.

Что думают специалисты и горожане о вакцинах и лекарстве от коронавируса?

Дмитрий Максимов, врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦР

- Ни один врач, работающий в госсистеме, открыто против не выскажется. Не потому, что боятся. Врачи за массовую иммунизацию, потому что никому не хочется разгребать осложнения и работать в эпидемию с кратной нагрузкой и высоким риском самозаражения. Все опасения, связанные с введением новых неизученных методик, как и у любого здравомыслящего человека, есть и у врачей. Это естественно. И на первых порах врачи будут очень настороженно относиться к вакцинации против «короны». Но все равно эта методика будет врачами внедряться. Противопоказания к вакцинации определяет только врач по результатам осмотра и анализа медицинской документации пациента, поскольку у людей могут быть такие болячки, которые являются противопоказаниями для вакцинации, даже если они очень хотят привиться. После любой вакцины иммунитет на какое -то время очень интенсивно включается в работу с неизученным агентом и дополнительные встряски в этот период ему ни к чему. Поэтому прививаться лучше в пятницу, чтобы в выходные выспаться и провести их спокойно. Для иммунитета это очень важно, - рассказал доктор.

Сергей Морохин, журналист

- Хотелось бы доверять нашим препаратам, но есть большие сомнения. Обратите внимание, сколько в том же Сыктывкаре работает аптек. Я живу в Орбите, так у нас практически в каждом доме есть аптека. И ведь им всем надо работать в прибыль. Во-вторых, у нас власти любят выдавать желаемое за реальное. Насколько мне известно, российские препараты от коронавируса в тех же США отказались испытать на мартышках, посчитали, что это будет небезопасно для животных. Препарат не прошел должные клинические испытания. Увы, мы живем в стране, где человеческая жизнь не представляет особую ценность. Ну, разве только на словах.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики

- Стараюсь следить за темой по независимым СМИ, и у меня сложилось впечатление, в том числе по оценкам медиков, что российской вакцине пока доверять не стоит. Поэтому для безопасности себя и близких я бы пока избегал ею пользоваться. Когда будут публикации о заметном эффекте - тогда да.

Ольга Ергакова, мама троих детей

- Думаю, большинство будут отказываться от прививок, ведь вакцина не прошла все стадии испытаний, соответственно, до сих пор неизвестны последствия ее использования. Как по мне, лучшая защита - меры профилактики: медицинские маски, антисептики. Важно следить за своим здоровьем, поддерживать и укреплять иммунитет.

Опрос

А что о вакцинировании против коронавируса думают подписчики нашего официального паблика «Сыктывкар. Pro Город. Новости»? Мы провели опрос:

Выяснилось, что большинство совершенно не настроено делать такую прививку. 807 сыктывкарцев выбрали ответ «Нет, и не буду ее делать вообще», 356 горожан ответило «Пока не готов, буду ждать более подробных исследований», и всего 83 человека выбрало вариант «Да, готов в любой момент».

Еще много вопросов до сих пор остаются открытыми. Когда в Сыктывкаре можно будет привиться от коронавируса? Когда появятся лекарства от COVID-19? Когда вакцина будет на 100% безопасной? Ответы на все эти вопросы нам только предстоит выяснить.

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А вы бы сделали прививку от COVID-19? Как вы считаете, это безопасно? Что вы думаете о стоимости лекарств? Делитесь мнениями в комментариях!