Вакцина от коронавируса в Коми появится в ноябре

Сегодня состоялся совет культуры Коми, на котором Владимир Уйба заявил, что вакцина от коронавируса появится в республике в ноябре.

На заседании Ольга Сосновская заявила, что некоторые спектакли в республике невозможно провести, из-за невозможности размещения музыкантов в оркестровой яме. По его словам, они находятся слишком близко друг к другу, создавая опасность заражения коронавирусом.

В ответ на это Владимир Уйба заявил, что повода для беспокойства нет, и что театры снова смогут заработать в обычном режиме.

У нас в ноябре все-таки уже должна появится вакцина от «ковида», мы будем прививать группы риска и людей, которые нам очень дороги с точки зрения тех, кто приносит культуру в массы. Привьем духовиков, пусть играют на здоровье, - заключил Владимир Уйба.

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