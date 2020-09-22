В аптеки начало поступать лекарство от COVID-19: есть ли оно в Сыктывкаре

Компания «Промомед», которая производит препарат против коронавируса «Арепливир» сообщила, что лекарство может появиться в аптеках уже 21 сентября. Стоить препарат будет около 12 320 рублей. Корреспондент портала PG11.ru выяснил, есть ли «Арепливир» в аптеках Сыктывкара.

Генеральный директор компании-производителя лекарства подчеркнул, что вряд ли препарат появится повсюду мгновенно.

К сожалению, даже в самых популярных аптеках Сыктывкара ничего не знают о поставках препарата от коронавируса. Большинство фармацевтов отмечают, что слышали о том, что такое лекарство должно появиться, но таких поставок точно не было и пока не планируется.

Напомним, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено, добавил Младенцев.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»