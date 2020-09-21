Коми получит 800 доз вакцины от COVID-19

В Коми в ближайшее время поступит партия прививок от новой коронавирусной инфекции, сообщил 20 сентября глава региона Владимир Уйба, передает «КП Коми».

Республика получит 800 доз. В первую очередь от инфекции будут привиты люди из группы риска: это педагоги, врачи скорой помощи, а также врачи, работающие на приеме и в "красных зонах".

Между тем, по словам Владимира Уйбы, 800 доз - это мало. Поэтому сейчас правительство региона отрабатывает с Минздравом дополнительную заявку на прививки против коронавируса. В целом, массово прививать по всей стране от коронавируса будут через год.

Глава региона отметил, что сейчас в республике, как и в целом по стране, идет рост заболеваемости CОVID-19. Это связано с наступлением осенне-зимнего периода и наложением различных острых инфекций. Эти инфекции дополняют коронавирус, они не конфликтуют между собой, но ослабляют иммунитет человека.

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