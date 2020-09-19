В России озвучили цену отечественного препарата против COVID-19

Упаковка нового российского препарата против коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

- Рекомендованная розничная цена - 12 320 рублей, - сказал Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, уточнил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам. Ранее компания сообщила, что «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября.

- Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время, - сказал глава «Промомеда».

По его словам, никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено, добавил Младенцев.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»