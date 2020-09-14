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В Сыктывкаре разрешили открыть бассейны

В Сыктывкаре разрешили открыть бассейны

14 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Также с 15 сентября в Усинске возобновят работу физкультурно-спортивные организации

С 15 сентября при условии выполнения установленных законодательством требований, проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, возобновят работу бассейны, в том числе расположенные в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах (спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Также с 15 сентября в Усинске возобновят работу физкультурно-спортивные организации. Таким образом, при выполнении противоэпидемических и иных мероприятий к работе вернутся физкультурно-спортивные организации, фитнес-центры (спортклубы) на всей территории республики.

Масочный режим в общественных местах и общественном транспорте пока что является обязательным для всех.

Напомним также, первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты Российской Федерации, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

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