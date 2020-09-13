В центр Сыктывкара привезли исполинские камни (фото, видео)

В субботу на площадку «под часами» в Сыктывкаре подвезли огромные камни. Они будут применены в декоре при благоустройстве этой локации.

Как напомнили в администрации Сыктывкара, сейчас территорию у Центрального бассейна преображают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь будет гранитное мощение, новый уличный свет и современные элементы благоустройства. Сыктывкар приступил к масштабному благоустройству площадки «под часами» в июне этого года. Тога стало известно, что улучшать облик города будут в единой стилистике благоустройства улиц, прилегающих к Стефановской площади.

На облагораживание площади выделено 112,6 млн рублей. Работы будут проводиться в два этапа: до 10 октября 2020 года и с 26 апреля 2021 по 25 июня 2021 года. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен с ООО «ТетрастройКоми».

Работы разделены на два этапа. Первый - в этом году - предполагает устройство основания, проведение электрики, канализации и озеленения - высадка деревьев и газонов. На следующий год, вторым этапом, пройдут работы по установке малых архитектурных форм. То есть, площадка окончательно будет завершена весной 2021 года.

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