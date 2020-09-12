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Пушистая милость и гладкошерстая брутальность: в Сыктывкаре прошла выставка породистых собак (фото)

Пушистая милость и гладкошерстая брутальность: в Сыктывкаре прошла выставка породистых собак (фото)

12 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Победители выставки получают в подарок корм
На конкурсе были как новички, так и профессионалы

12 и 13 сентября в Сыктывкаре проводится выставка породистых собак. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Выставка проходила в специальном ангаре на стадионе имени Раисы Сметаниной. Как только заходишь в помещение, сразу слышны восторженные визги и лай собак, а оживленные участники конкурса ходят по залу, презентуя своих питомцев.

Профессиональный сыктывкарский заводчик собак Игорь Эйзенцимер отметил, что такое увлечение отнюдь не из дешевых. Для начала нужно купить собаку, потом ухаживать за ней, кормить, ухаживать. Также поездки на выставки обходятся очень дорого. 

Профессиональный заводчик Игорь Эйзенцимер

Как отметил Игорь Эйзенцимер, на конкурсе оценивается как внешний вид собаки, так и ее поведение.

Сыктывкарка Ирина Амелина пришла на мероприятие со своей собакой внушительных размеров. Она отметила, что содержать такую породу очень тяжело, однако это ей приносит огромное удовольствие.

Мы каждый день гуляем от 5 до 9 километров пешком. Это очень полезно для меня, я скинула лишний вес и теперь очень легко прохожу такие расстояния. По-началу было тяжело, но я привыкла, - отмечает сыктывкарка.

Большинство участников мероприятия разводят собак как хобби. Сыктывкарка Эльжбета Никитина рассказала, что призы за победу на этом конкурсе - корм премиум-класса.

Содержать породистую собаку - это очень трудно и дорого. Нужно поддерживать ее физическую форму, гладкость шерсти, учить ее как вести себя. Но в итоге это все окупается удовольствием и радостью, которую она вам приносит, - заявила девушка.

На мероприятии можно было повстречать множество разных собак. Некоторые из них большие и мускулистые, некоторые маленькие и пушистые. 

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