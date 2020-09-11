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«Ремонт может увеличить количество аварий»: урбанист рассказал, что не так с сыктывкарскими дорогами

«Ремонт может увеличить количество аварий»: урбанист рассказал, что не так с сыктывкарскими дорогами

11 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ Ремонт дорог закончат в срок
Далеко не все остались довольными

В Сыктывкаре завершается ремонт дорог в рамках БКАД. Всего за 2020 год отремонтировано свыше 29 километров на 38 улицах и участках. Довольны ли этим водители? Портал PG11.ru узнал, насколько легче стало передвигаться по городу.

Что за проект «БКАД»? 

Целями проекта является масштабный ремонт дорог и сокращение ДТП на 85%, а также популяризация общественного транспорта. С помощью БКАД к 2024 году 85% дорог Сыктывкара приведут в нормативное состояние. Федеральный центр выделяет на эти цели около 400 миллионов рублей ежегодно.

Мнение урбаниста

У урбаниста Дмитрия Махова возникают вопросы не к исполнению работ в Сыктывкаре, а к самой национальной программе БКАД. По его словам, один ремонт дорог не сделает улицу безопаснее.

Ремонт может увеличить количество аварий. Сейчас отремонтированные улицы - это «взлетные полосы», где безнаказанно можно разгоняться до 80 километров в час. У нас отсутствуют меры по «успокоению» трафика, - заявляет урбанист.

По словам Дмитрия, на улицах должны быть не только «лежачие полицейские», но также изгибы проезжей части для уменьшения радиусов поворота на перекрестках, пешеходные островки безопасности, перекрестки с круговым движением и качественное освещение проезжей части.

Пешеходы, особенно родители с колясками и дети на велосипеде, за отсутствием нормальных тротуаров вынуждены передвигаться по новой дороге. Это крайне опасно, особенно в темное время суток. К примеру, взять улицу Почтовая в Лесозаводе. На отремонтированных улицах нет парковочных карманов, автомобили продолжают парковаться «ёлочкой», такой способ увеличивает возможность ДТП. 

Дмитрий Махов заявляет, что большая часть ДТП вызвана человеческим фактором, поэтому очень важно не просто положить качественное покрытие, но и правильно спроектировать улицу.

Сыктывкарские автомобилисты высказались по поводу отремонтированных дорог:

Андрей Елин

Дороги стали намного лучше. Доделали отрезок на Чернова, Коммунистической, Юхнина, Оплеснина. Сейчас еще улицу Красных партизан сделают. Колхозную отремонтировали. Гораздо комфортнее стало ездить по городу, не говоря уже про загородные трассы. Во многих местах по привычке готовишься к «стиральной доске», а встречаешь ровный асфальт с четкой разметкой. Хорошо если еще возьмутся за дворовые территории.

 

 

Полина Козлова

В последнее время в городе на наших дорогах ведутся усиленные ремонтные работы. Казалось бы, должно стать лучше, но это, если честно, не очень чувствуется. Конечно, точечно дороги становятся лучше! Но постоянно перекрытые трассы создают пробки не только на ремонтируемых дорогах, но и на параллельных им улицах. Проезжая по городу, порадоваться можно только недавно отремонтированным дорогам, но, как правило, такой "ремонт" имеет очень маленький срок годности, и это значит, что через несколько лет асфальт снова будет нуждаться в починке. Как всегда, почти все дворы находятся в ужасном состоянии, как и многие простые проезжие части. Хотелось бы ехать по дороге на автомобиле и не задумываться о том, что за поворотом водителя ждет глубокая выбоина и не выровненные с землей люки.

Администрация Сыктывкара заявила, что все работы будут выполнены в срок - до 30 сентября. Пресс-служба отмечает, что претензий к подрядчику по качеству и времени сдачи не возникало. В рамках БКАД в 2020 году отремонтированы: 

  • ул.Коммунистическая (от ул. К.Маркса до Октябрьского пр.) 
  • ул.Димитрова 
  • Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Колхозная от ул.Маркова до ул.Мичурина) 
  • Автомобильная дорога «Подъезд к Южному промузлу» (ул.Колхозная от ул.Пермская до ул.Маркова) 
  • Октябрьский пр-кт (от дома № 123 до ул. Орджоникидзе) 
  • Парковый проезд 
  • Проезд 65-летия Победы (от Пермского шоссе до дома № 17) 
  • ул.Пушкина (от дома № 81 до дома № 135 по ул.Пушкина) 
  • ул.Западная 
  • ул.Карла Маркса (от Октябрьского проспекта до ул.Коммунистическая) 
  • ул.Красных Партизан 
  • ул.Юхнина 
  • ул.Чкалова 
  • ул.Ленина (от ул.Орджоникидзе до ул.Свободы и от ул. Д.Каликовой до ул.Колхозная) 
  • ул.Домны Каликовой (от ул.Южная до ул.Береговая) 
  • ул.Свободы 
  • ул.Сорвачева 
  • Автомобильная дорога «По п.г.т. Верхняя Максаковка (ул.Красноборская) 
  • ул.Краснозатонская (от ул.Трактовая до ул.Судоремонтная) 
  • ул.Маркова (от городского кладбища до Сысольского шоссе) 
  • Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Маркова от Сысольского шоссе до ул.Колхозная) 
  • Покровский бульвар 
  • ул.Почтовая (от Межевого переулка до ул.Корткеросская) 
  • ул.Банбана (от ул.Космодемьянская до ул.Банбана, д.4) 
  • ул.Национальная 
  • ул.Дальняя 
  • ул. Северная 
  • ул.Парковая 
  • ул.Серова (от ул.Банбана до ул.Школьная) 
  • ул.Зои Космодемьянской ( от ул.Школьная до ул. Прямая) 
  • ул. Лесосплавная п.г.т. Верхняя Максаковка 
  • Автомобильная дорога от ул.Лесная до с/о Панел 
  • ул.Островского (от ул. Молодежная до ул.Эжвинская) 
  • ул.Мира 
  • ул.Лесная 
  • ул.Славы 
  • ул.Менделеева (от ул.Мира до пр.Бумажников) 
  • ул.Эжвинская 

На ремонт этих дорог было потрачено более 420 миллионов рублей. Деньги выделялись в основном из  федерального бюджета, однако также присутствовало софинансирование республики и муниципалитета.

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