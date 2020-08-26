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Сыктывкарский режиссер снимет фильм об инвалиде-диджее, которого якобы избили полицейские

Сыктывкарский режиссер снимет фильм об инвалиде-диджее, которого якобы избили полицейские

26 августа 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива Петра Музыки / Сыктывкарский режиссер снимет фильм об инвалиде-диджее, которого якобы избили полицейские
Сейчас проходит кастинг на главную роль

Сыктывкарский режиссер Петр Музыка, известный сыктывкарцам по фильмам «Бег в новую жизнь», «Вместо меня», готовится к съемкам своей четвертой работы. Новый фильм получил рабочее название «Меломан». Корреспондент портала PG11.ru выяснил, о чем будет кинокартина и где будут проходить съемки. 

Петр рассказал, что фильм будет об истории Александра Меломина, о котором все знают как о «балконном диджее из Орбиты». Александр продолжительное время пытается доказать, что конфликт с его работодателем закончился тем, что полицейские отправили его в кому на 12 дней, сломали пять ребер, шейный отдел позвоночника с отеком косного мозга, разорвали мочевой пузырь. Сейчас ведется расследование, а творческая группа во главе с режиссером Петром Музыкой решила снять новый фильм, сделав печальную историю Александра основой кинокартины.

- История инвалида, избитого до полусмерти полицейскими, ляжет в основу моего нового фильма. Основной мотив проекта - противостояние маленького человека и огромной, иногда коррумпированной и несправедливой государственной машины, - рассказал Петр.

Молодой режиссер поделился, что об Александре Меломине он узнал после серии публикаций в интернете, и сразу же написал ему пару слов поддержки, после чего они встретились и немного пообщались.

- Меломан очень интересный человек, каждый день он проводит импровизированную дискотеку прямо из своей квартиры, включает светомузыку и популярные мелодии 90-х годов. В один вечер я тоже провел с ним дискотеку - пел песни с его балкона для пришедших потанцевать людей, кстати, в тот день народа собралось очень много! - рассказал Петр.

Сейчас режиссерская группа проводит кастинг на главную роль:

- Мы ищем молодого человека, похожего на Александра. Но самое главное не внешнее сходство, самое главное для меня в актерах - это желание вжиться в роль и какое то время «жить в теле героя».

Петр рассказал, что «Меломан» станет короткометражным фильмом:

- Очень сложно делать полнометражное кино. Все мои фильмы - это короткометражки, думаю, что за 30-40 минут можно передать весь трагизм происходящего, да и зрителю не так будет казаться это затянутым и скучным. Увы, но нынешнее поколение не привыкло смотреть длинные видео, сейчас век клипов и коротких роликов.

Со слов режиссера, часть фильма будут снимать на улицах Сыктывкара и в квартире главного героя, остальные помещения и локации по сюжету предоставит продюсер. Что интересно, продюсером новой работы Петра Музыки станет Алексей Колегов.

- Как мы знаем, продюсер - это человек, который организует производство кинофильма, осуществляет финансовый и совместно с режиссером идейно-художественный контроль за ходом съемок, поэтому будет намного легче работать именно с человеком, который может все организовать, найдет деньги, поможет со съемками и прочим. С продюсером Алексеем Колеговым это наш второй проект, в первом фильме «Должник» он выступил еще и в роли антагониста - босса мафии.

Петр рассказал, что он видит в современном мире много несправедливости:

- Когда ты один, опасность того, что с тобой что-то случится, возрастает в разы. Меломан все детство провел в интернате, и всегда боролся с несправедливостью. Борьба добра со злом - вот основная идея фильма.

Режиссер отмечает, что он снимает ведь кино с нулевым бюджетом и самая дорогая часть - это озвучивание:

- Самая затратная часть съемок у нас - это озвучка фильма. Потому что на студии нужно смотреть на экран и попадать в дикцию актера. И каждый это делает по-своему, кому-то тяжело это дается, кому-то проще. Это как петь под музыку, у кого-то есть музыкальный слух, у кого-то его нет.

Петр планирует сделать качественное кино с минимальным бюджетом без помощи спонсоров:

- Когда берешь финансы от спонсоров, обязан следовать их указаниям и их воле, от этого, на мой взгляд страдает настоящее авторское кино. Поэтому тем, кто хочет поддержать мои проекты финансово, прежде чем брать деньги, я всегда говорю, что никакой «заказухи» и рекламы в моих фильмах не будет. 

Режиссер уверен, что любая творческая работа должна быть сюрпризом для простых людей, ведь именно они главные действующие персонажи во всех его фильмах:

- Мы окунем зрителя в атмосферу Сыктывкара 90-х годов, ведь юность и взросление главного героя пришлись на эту нелегкую для страны пору. Также мне очень важно задействовать обычных граждан в съемках фильма, это, как и прежде, будут жители Республики Коми!

Напомним, в июне режиссер презентовал трейлер к своему остросюжетному боевику «Должник». Петр рассказал, что премьера намечена на сентябрь:

- Придут люди из администрации, депутаты, министерство, публичные личности. Будет и развлекательная программа. Показ состоится в Доме дружбы народов.

Также напомним, 30 апреля сыктывкарец Александр Агеев поступил в больницу с тяжелыми травмами - переломами ребер и воспалением мочевого пузыря. По словам мужчины, его избили на работе врачи скорой помощи и полицейские. Сейчас Александр утверждает, что следователи пытаются «замять» дело и выставить все так, как будто бы все травмы он нанес себе сам. 

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А вы придете на премьеру фильма «Должник»? Что думаете о новой идее режиссера? Хотели бы вы поучаствовать в съемках? 

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Культура Полиция

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