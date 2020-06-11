Сыктывкарский режиссер презентовал трейлер к своему остросюжетному боевику (видео)

Сыктывкарский режиссер Петр Музыка автор не одного фильма. Он уже продолжительное время работает над своим новым проектом - остросюжетным боевиком и уже презентовал трейлер. Портал PG11.ru выяснил подробности.

Петр рассказал, что премьера фильма ожидается в сентябре-октябре месяце. Проходить она будет либо в Доме дружбы народов, либо ЦДК «Октябрь». Свой проект режиссер описывает как кинокартину, которую стоит посмотреть каждому:

- «Долги надо отдавать!» Это не ролик про работу судебных приставов, и не реклама коллекторского агентства, это анонс нового фильма молодого режиссера Петра Музыки с говорящим названием «Должник»! Драки, погони, стрельба, захват заложников и, конечно, любовь! Все это можно будет увидеть совсем скоро, а пока представляем вашему вниманию трейлер кинокартины, которая по нашему мнению заслуживает бурных оваций!

Что интересно, трейлер получил возрастное ограничение 12+, так что перед просмотром уберите от экрана детей!

Петр также рассказал, что к съемкам он и его команда приступили в декабре и успели закончить их еще до самоизоляции.

- Во время самоизоляции мы озвучили фильм на студии. Сейчас доделываем монтаж фильма. Также планируем на разных языках озвучить трейлер: английский, французский, немецкий, испанский, украинский, коми.

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