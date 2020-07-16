Фоторепортаж: Владимир Уйба поздравил лучших полицейских Коми

16 июля празднуется день образования полиции Республики Коми. На мероприятии побывало множество известных людей, в том числе и Владимир Уйба. Портал PG11.ru подготовил для вас фоторепортаж о том, как это было.

Мероприятие началось возле памятника «Шагнувшим в бессмертие». Высшие чины органов внутренних дел и простые сыктывкарцы отдали дань уважения полицейским, которые погибли при исполнении служебного долга.

После посещения памятника «Шагнувшим в бессмертие», офицеры отправились на Стефановскую площадь, где состоялся торжественный развод нарядов полиции.

Сотрудников полиции вышел поздравить министр внутренних дел полковник Андрей Сицкий. Он отметил доблестное исполнение обязанностей как своих подчиненных, так и ветеранов, которые несли свою службу в рядах милиции в Республике Коми.

Главной задачей полиции всегда была защита всех и каждого от всякой обиды и насилий, в особенности слабых физически людей. Милиционер, поставленный блюсти общественную нравственность, прежде всего сам должен быть безупречен. Понятие «милиционер» у населения должно быть связано с лучшими качествами людей. Это должно быть и сегодня ориентиром для сотрудников внутренних дел, - выступает с поздравлениями полковник полиции.

Поздравить сотрудников полиции с их профессиональным праздником вышел и врио Главы Республики Коми. Владимир Уйба поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за добросовестную службу и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Сегодня исполняется 99-лет со дня основания коми милиции. Пройдет чуть более месяца, и мы будем отмечать 99-летие Республики Коми. Все эти годы сотрудники органов внутренних дел стоят на страже закона и правопорядка, достойно защищая безопасность жителей республики. Это сложная и ответственная задача,- выступил с поздравлениями Владимир Уйба.

После выступления полковника полиции и врио главы республики состоялось торжественное награждение, в ходе которого присваивались звания, грамоты и медали. Также некоторые сотрудники получили ключи от новых служебных автомобилей.

А что бы вы пожелали полицейским в этот праздник? Пишите в комментариях!

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