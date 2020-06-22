Как проверить свою УК ТСЖ на добросовестность?

«Коми энергосбытовая компания» напоминает клиентам, что проверить платежную дисциплину своей жилищной организации может каждый житель республики. Список злостных неплательщиков вы можете посмотреть здесь.

Если вы являетесь добросовестным плательщиком, но нашли в списке свою УК или ТСЖ, вам необходимо обратиться в жилищную инспекцию по месту проживания с заявлением о проведении проверки.

На 1 мая 2020 года общая задолженность УК и ТСЖ, осуществляющих обслуживание жилого фонда, за электрику и тепло по всей Республики Коми составляет больше 192 млн рублей.

Большая часть долгов по электроэнергии приходится на долю сыктывкарских УК и ТСЖ, она составляет свыше 56 млн рублей. Более 24 млн рублей числится за обслуживающими организациями Воркуты. И более 8 млн рублей приходится на должников из Ухты.

По части теплоэнергии самый большой долг среди УК и ТСЖ в размере свыше 64 млн рублей принадлежит Сыктывкару. Интинские жилищные организации должны энергетикам более 10 млн рублей, воркутинские – более 7 млн рублей, а ухтинские – 4 млн рублей.

Если УК или ТСЖ не исполняет обязательства по оплате коммунального ресурса перед сбытовой компанией, тем самым нарушая условия договора управления многоквартирным домом, то собственники помещений могут принять решение о выборе иной управляющей организации или переходе на прямые расчеты. Принять подобное решение можно на общем собрании жильцов.

Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова напомнила, что от своевременной оплаты коммунальных услуг зависит надежность ресурсоснабжения.