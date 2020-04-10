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В Коми назначили нового министра здравоохранения

В Коми назначили нового министра здравоохранения

10 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
terastudio.com / Виктория Филин
Новый вице-премьер будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы

На должность заместителя председателя Правительства Республики Коми – министра здравоохранения Республики Коми назначена Виктория Филин. Такое решение принял врио главы региона Владимир Уйба.

Новый вице-премьер будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы. Ранее руководитель региона освободил от должности министра здравоохранения Республики Коми Дмитрия Березина. Ранее Филин работала начальником Центральной медико-санитарной части № 38 Федерального медико-биологического агентства.

Напомним также, недавно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года принята отставка Сергея Гапликова с должности Главы Республики Коми. Владимир Уйба назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми.

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