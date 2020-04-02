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Стало известно, кто станет временно исполняющим обязанности главы Коми

Стало известно, кто станет временно исполняющим обязанности главы Коми

02 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
tass.ru
Приказ издал президент Российской Федерации

2 апреля стало известно, кто станет временно исполняющим обязаности главы Коми. Им оказался замминистра здравоохранения России Владимир Уйба. Об этом сказано на официальном сайте Кремля.

- В связи с заявлением Главы Республики Коми Гапликова С.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова по собственному желанию, - сказано в тексте на сайте Кремля.

***

  • Владими Уйба родился 4 октября 1958 года в городе Омске.
  • В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт. Врач-гигиенист, эпидемиолог. 
  • В 1982 – 1984 годах работал цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения № 3 городской больницы № 20, г. Свердловск.
  • 1984 – 1989 гг. – главный врач профилактория Белоярской АЭС, пос. Заречный Свердловской области.
  • В 1989 году в результате открытого конкурса трудовым коллективом избран начальником медико-санитарной части № 32 Третьего главного управления при Минздраве СССР, Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, г.Заречный Свердловской области, которую возглавлял до 1999 года.
  • 1999 – 2002 гг. – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, г.Москва.
  • 2002 – 2003 гг. – генеральный директор ООО «ВИРУ», г. Заречный Свердловской области.
  • С июня по декабрь 2003 года  – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, г. Москва.
  • С декабря 2003 года по ноябрь 2004 года – руководитель Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, г. Москва.
  • С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года - руководитель Федерального медико-биологического агентства.
  • 22 января 2020 назначен Заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации

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