Глава Минздрава Коми покидает свой пост

9 апреля Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку. Об сообщает «7x7 Коми».

По состоянию на 9 апреля в регионе лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

Напомним, недавно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года принята отставка Сергея Гапликова с должности Главы Республики Коми. Владимир Уйба назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми.

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