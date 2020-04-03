Обзор: что сделал Сергей Гапликов на посту главы Коми

2 апреля 2020 года глава республики Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Многие политологи и эксперты считают его личность противоречивой. Портал PG11.ru собрал для вас основную информацию о руководстве Гапликова.

Сергея Гапликова назначили временно исполняющим обязанности главы Коми 30 сентября 2015 года. В марте 2016 года он представил Государственному совету Коми первый отчет о деятельности правительства. Именно тогда он впервые сказал о «программе возрождения республики». Она стала основой его политической программы, с ней он шел на выборы. Обещания Сергея Анатольевича были амбициозными, впереди был огромный объем работы.

Сельское хозяйство

В 2016 году глава Коми анонсировал крупный инвестиционный проект - строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей стоимостью в девять миллиардов рублей. Его открыли в 2019 году на День Республики и активно используют.

Сергей Анатольевич предлагал культивировать кукурузу в республике. Но попытки не увенчались успехом: климат был слишком суровым, растение не прижилось.

Инфраструктура

Несмотря на многочисленную критику, эксперты отмечают, что Сергей Анатольевич - первый, кто занялся развитием инфраструктуры в Коми. Вот что думает о руководстве Гапликова член Общественной палаты Коми Шамил Расулов:

За время его руководства в республике было построено несколько школ. Потрачены огромные сумма на ремонт дорожных покрытий в Сыктывкаре. До Сергея Гапликова никто о таком даже мечтать не мог. Он очень много занимался благоустройством Воркуты. Дорога от Сыктывкара до Усть-Кулома была просто в отвратительном состоянии. Теперь посмотрите на нее сейчас.

При руководстве Сергея Гапликова Сыктывкар попал в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 2024 году улицы и тротуары собираются восстановить на 85%.

Социальная сфера

С 1 января 2020 года вступил в силу так называемый «закон о миллиарде». Теперь, благодаря ему, в регионе будет ежегодно выделяться 1,3 миллиарда рублей на соцподдержку семьям с детьми. Теперь абсолютно любая семья, в которой появился первенец, может получить сертификат на 150 тысяч рублей. Эти средства семья может направить на решение таких вопросов, как улучшение жилищных условий, образование ребенка, платные медицинские услуги для ребенка.

Одна из скандальных историй происходила с выплатами льгот на оплату детских садов. Сергей Гапликов подписал закон, согласно которому компенсацию могли получать только малоимущие семьи. Жителям Коми это не понравилось, они выходили на митинги. 25 мая 2017 года этот закон признали противоречащим федеральному законодательству.

Экономика

Как сообщает ТАСС, за время пребывания Сергея Гапликова в должности руководителя Коми валовой региональный продукт республики (ВРП) вырос на 25,99% - с 528 млрд 403 млн руб. в 2015 году до 665 млрд 736 млн руб. в 2018 году (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы). По этому показателю в 2015 году регион занимал 33-е место среди субъектов РФ, в 2018 году - 32-е.

В социальной сфере так же наблюдаются улучшения. Размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос на 28,52% по сравнению с 2015 годом и составил в 2019 году 53 тыс. 162 руб. (в 2015 году - 12-е место, в 2019 году - 13-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 21,64% - до 18 тыс. 835 руб. При этом место республики в рейтинге не изменилось - 10-е.

С 2015 по 2018 годы число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 28,42% - с 2 тыс. 780 до 1 тыс. 990 (данные за 2019 год не опубликованы). В результате по этому показателю Республика Коми улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 3-го на 11-е место.

Коронавирус

Весной 2020 года Сыктывкар, как и весь мир вошел в очень сложную эпидемиологическую ситуацию. Приходилось в ускоренном режиме предпринимать меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сергей Гапликов объявил режим повышенной готовности 15 марта. Однако через 10 дней ситуация вышла из под контроля и республика резко вышла на четвертое по заболеваемости место в России.

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