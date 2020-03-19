«Буду бороться за победу»: танцор из Коми об участии в шоу на «Первом канале»

Владимир Помещиков из Коми участвует в танцевальном шоу «Dance Революция» на «Первом канале». Парень рассказал порталу PG11.ru о своем детстве в Воркуте, карьере и участии во всероссийском проекте.

Расскажите о себе, своем детстве в Коми.

- Меня зовут Владимир, мне 26 лет. Я вырос и жил в Воркуте до 18 лет. Детство было крайне обычное, в основном занимался волейболом и плаванием

Как началась ваша карьера? Где вы танцевали?

- Начал танцевать еще в Воркуте, в 2009 году. Все началось в комнате, где первым шагом для вдохновения стал фильм «Шаг Вперед 2». Изначально зацепил стиль Hip-Hop, Popping и танцор «Pacmen».

Владимир отмечает, что через полгода он наткнулся на видео, где танцоры Slick & Vibez демонстрировали стиль Bruk Up. Это ритмичный эмоциональный танец, при исполнении которого «брейкер» проживает жизнь ямайца из гетто. Его очень зацепило и он начал искать всю информацию про этот стиль. Но, к сожалению, материала в то время было немного и ему пришлось зарегистрироваться в Фейсбуке, чтобы найти танцоров с видео. Спустя некоторое время Владимиру предложили помощь в обучении по онлайну.

- С тех пор я начал сильно расти, развиваться и модернизировать свой стиль. Позже я сам начал преподносить этот стиль в городах СНГ, - отмечает Владимир Помещиков.

Куда вы переехали? Ездите в Коми?

- Я переехал в город Вологда по учебе. В Коми давно не был, потому что нет времени приехать к родным. Поэтому они в основном ездят ко мне в Вологду.

Как вы попали в шоу на «Первом канале»? Как подавалась заявка? Был отбор? Много участников всего?

- Мой друг предложил мне попробовать. Заявка была через интернет по видео. Потом, если ты чем-то зацепил, они приглашали на отборочный тур. Отбор был довольно тесный. Участников очень много. Точно не могу сказать, потому что всех выбирали больше 3 дней.

Как вы оцениваете свои шансы и шансы других участников на победу?

- Я считаю, мы все достойны, все по-своему хороши. Мне нравится общаться с танцорами других стилей и советоваться о технике, стиле.

Как проходят съемки? Есть волнение?

- Сейчас готовимся к новому этапу. Волнения нет.

За какой приз вы боретесь?

- Я борюсь за победу и за то, чтобы люди узнали о таком стиле, как «Bruk Up». На протяжении всего времени я продвигаю его.

Среди жюри были певица Вера Брежнева, артист балета Сергей Полунин и известный хореограф Алла Сигалова. Как вы можете их оценить? По-вашему мнению, они объективны?

- В целом каждый из них судит по своей стилистике. Скорее всего судят субъективно, но это нормально.

В каких соревнованиях вы участвовали, какие места занимали?

- Участвовал в разных соревнованиях, занимал в основном первые и вторые места:

- 2 место New Dance Generation

- 2 место Black Moves vol.7 в номинации Justice League

- 1 место Black Moves vol.9 в номинации Justice League

- 1 место Black Moves vol.11 в номинации All style pro

- 1 место Black Moves vol.13 в номинации Justice League

- 1 место VDFF vol. 8 в номинации All style pro

- 1 место VDFF vol. 12 в номинации All style pro

- 1 место "Еще Один Фест" в номинации All style pro

- 1 место "Все свои" в номинации All style pro

- 1 место "Батл All Style" в номинации All style pro

- 2 место "Five premium" в номинации All style pro

Сейчас проект приостановлен. Как отмечает «Первый канал», они вынуждены прервать эфирный показ шоу и временно отложить дальнейшие съемки из-за технических сложностей, которые возникли на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вы хотели бы поучаствовать в таком проекте? Пишите в комментариях.