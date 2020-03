«Буду бороться за победу»: танцор из Коми об участии в шоу на «Первом канале»

Владимир Помещиков из Коми участвует в танцевальном шоу «Dance Революция» на «Первом канале». Парень рассказал порталу PG11.ru о своем детстве в Воркуте, карьере и участии во всероссийском проекте.

Расскажите о себе, своем детстве в Коми.

Как началась ваша карьера? Где вы танцевали?

Владимир отмечает, что через полгода он наткнулся на видео, где танцоры Slick & Vibez демонстрировали стиль Bruk Up. Это ритмичный эмоциональный танец, при исполнении которого «брейкер» проживает жизнь ямайца из гетто. Его очень зацепило и он начал искать всю информацию про этот стиль. Но, к сожалению, материала в то время было немного и ему пришлось зарегистрироваться в Фейсбуке, чтобы найти танцоров с видео. Спустя некоторое время Владимиру предложили помощь в обучении по онлайну.

Куда вы переехали? Ездите в Коми?

Как вы попали в шоу на «Первом канале»? Как подавалась заявка? Был отбор? Много участников всего?

Как вы оцениваете свои шансы и шансы других участников на победу?

Как проходят съемки? Есть волнение?

За какой приз вы боретесь?

Среди жюри были певица Вера Брежнева, артист балета Сергей Полунин и известный хореограф Алла Сигалова. Как вы можете их оценить? По-вашему мнению, они объективны?

В каких соревнованиях вы участвовали, какие места занимали?

- Участвовал в разных соревнованиях, занимал в основном первые и вторые места:

- 2 место New Dance Generation

- 2 место Black Moves vol.7 в номинации Justice League

- 1 место Black Moves vol.9 в номинации Justice League

- 1 место Black Moves vol.11 в номинации All style pro

- 1 место Black Moves vol.13 в номинации Justice League

- 1 место VDFF vol. 8 в номинации All style pro

- 1 место VDFF vol. 12 в номинации All style pro

- 1 место "Еще Один Фест" в номинации All style pro

- 1 место "Все свои" в номинации All style pro

- 1 место "Батл All Style" в номинации All style pro

- 2 место "Five premium" в номинации All style pro