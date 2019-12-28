«Минус один!»: в Коми убили огромную волчицу с человеческий рост (фото)

В ночь с 25 на 26 декабря в селе Ношуля Прилузском районе заметили волка. Встреч произошла не случайно: охотники давно готовили облаву на зверя, но тот никак не появлялся. О том, чем все закончилось, рассказал один из охотников, который застрелил серого гостя.

Как выяснилось, сначала волчица скрылась, а по горячим следам отыскать ее не вышло. Тем не менее, охотники не оставляли надежды и рано утром отправились на место, где уже видели ее. Последам они пошли к реке и, наконец, увидели животное. Правда, зверь был слишком далеко для выстрела, поэтому сельчане решили подкрасться к ней.

Маневр сработал со второго раза: волк не сумел учуять охотников и позволил подойти ближе. Выстрел, правда, лишь ранил серого, поэтому тот ринулся наутек и попытался переплыть реку, но выбраться на берег уже не сумел. Волчица потратила все силы и утонула, а ее тело прибило ко льду ниже по течению.

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