«На оленях утром ранним»: в Коми по дороге мчалась упряжка с санями (видео)

Чего только не увидишь в Коми. И хотя олени - не такая уж редвкость для нашего края, а тем более для севера, увидеть упряжку, мчащую по проезжей части вместе с машинами - зрелище весьма интересное. Именно такую картину заметили жители усинска , когда ехали по своим делам.

@nastena_11rus

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