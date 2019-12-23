Новогодний стол: где в Сыктывкаре купить дешевые продукты

Новогодний стол: где в Сыктывкаре купить дешевые продукты23 декабря 2019
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Фото 1000.menu / Где в Сыктывкаре дешевле всего купить продукты на Новый год
В список вошли ингредиенты для основных блюд
Сыктывкарцы активно готовятся к Новому году: покупают праздничные украшения, ходят на елочные базары и придумывают, чем накормить долгожданных гостей. Чтобы торжество не проделало дыру в бюждете, портал PG11.ru сравнил цены и выяснил, где дешевле всего купить продукты для праздничного стола.
В продуктовую корзину вошли ингредиенты для основных новогодних блюд. Кроме того, в списке покупок значатся неотъемлемые атрибуты праздника - шампанское, мандарины и красная икра.
Оливье классический
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- яйца
- колбаса вареная «докторская»
- огурцы маринованные
- зеленый горошек
- майонез
- зелень (петрушка+укроп)
|продукт/магазин
|«Лента»
|«Окей»
|«Пятерочка»
|«Магнит»
|«Рубликъ»
|
Картофель, 1 килограмм
|
14,99 рублей
|
15,99 рублей
|
19,99 рублей
|
19,90 рублей
|19,50 рублей
|
Морковь, 1 килограмм
|
15,89 рублей
|
15,99 рублей
|
19,99 рублей
|
19,90 рублей
|
33 рубля
|
Яйца, 10 штук
|
49,99 рублей (С2)
|
52,99 рублей (С1)
|
52,99 рублей (С1)
|
49,90 рублей (С2)
|
63 рубля (С1)
|
Колбаса «Докторская»
|
109,99 рублей
|
119,99 рублей
|
149,99 рублей
|
64,90 рублей
|
170 рублей
|
Огурцы соленые
|
114,99 рублей
|
68,99 рублей
|
89,99 рублей
|
102 рубля
|
120 рублей
|
Горошек
|
64,99 рублей
|
24,99 рублей
|
22,90 рублей
|73,90 рублей
(425 граммов)
|
57 рублей
|Укроп
|
29,99 рублей
|
29,99 рублей
|
31,49 рублей
|29,90
(30 грамм)
|
60 рублей
|Майонез
|
109,99 рублей (900
|
24,99 рублей (400
|
49,99 рублей (400
|
92,90 рублей
|
89 рублей
Сельдь под шубой
Ингредиенты:
- сельдь
- свекла
- морковь
- яйцо куриное
- майонез
- лук
- картофель
- укроп
|продукт/ магазин
|«Лента»
|«Окей»
|«Пятерочка»
|«Магнит»
|«Рубликъ»
|
Сельдь весовая, 1 кг
|
170 рублей
|
223 рубля
|
240 рублей
|
Сельдь
|
119 рублей
|
249 рублей
|109,99 рублей
(килограмм)
|
59,90 рублей
|
64 рубля
|
Свекла, 1 килограмм
|
14,89 рублей
|
13,99 рублей
|
29,49 рублей
|
31,70 рублей
|
33 рубля
|
Лук, 1 килограмм
|
39,99 рублей
|
24,99 рублей
|
41,99 рублей
|
24,90 рублей
|
69 рублей
|Картофель, 1 килограмм
|14,99 рублей
|15,99 рублей
|19,99 рублей
|19,90 рублей
|19,50 рублей
|Морковь, 1 килограмм
|15,89 рублей
|15,99 рублей
|19,99 рублей
|19,90 рублей
|33 рубля
|Майонез
|109,99 рублей (900
миллилитров)
|24,99 рублей (400
миллилитров)
|49,99 рублей (400
миллилитров)
|92,90 рублей
(800 грамм)
|89 рублей
(400 грамм)
|Укроп
|29,99 рублей
(50 грамм)
|29,99 рублей
(30 грамм)
|31,49 рублей
(30 грамм)
|29,90
(30 грамм)
|60 рублей
(100 грамм)
|Яйца
|49,99 рублей (С2)
|52,99 рублей (С1)
|52,99 рублей (С1)
|49,90 рублей (С2)
|63 рубля (С1)
Бутерброды из семги
Ингредиенты:
- хлеб белый
- семга
- сливочное масло
|продукт/ магазин
|«Лента»
|«Окей»
|«Пятерочка»
|«Магнит»
|«Рубликъ»
|
Семга
|
348,79 рублей
|
359 рублей
|
262 рубля
|
194 рубля
|
270 рублей
|Масло сливочное
|
99,99 рублей
|
89,40
|
89,99 рублей
|
69,90 рублей
|
69 рублей
|
Багет
|
26,99 рублей
|
12,99 рублей
|29,99 рублей
(100 граммов)
|29,90
(200 граммов)
|
|Батон
|
8,60 рублей
|
21,59 рублей
|37,99 рублей
(350 грамм)
|27, 90
(350 рублей)
|
34 рубля
Икра красная
|продукт/магазин
|
«Лента»
|
«Окей»
|
«Пятерочка»
|
«Магнит»
|
«Рубликъ»
|Икра
|
129 рублей
|
239 рублей
|
230 рублей
|
179 рублей
|397,5 рублей
(за 100 грамм)
|Икра
имитированная
|
89,99 рублей
|
54 рубля
Мандарины
За килограмм мандаринов в гипермаркете «Лента» придется отдать 79,99 рублей, в «Окей» 79,99 рублей, в «Пятерочке» 85,09 рублей, в «Магните» 72,90 рублей, в «Рублике» 105 рублей.
Российское шампанское
Бутылка напитка обойдется вам в «Ленте» в 164 рубля, в «Окей» 154 рубля, в «Пятерочке» 164 рубля, в «Магните» 164 рубля, в «Рублике» 164,97 рублей.
Цены актуальны на момент публикации.
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23 декабря 2019, 21:20