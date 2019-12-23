Новогодний стол: где в Сыктывкаре купить дешевые продукты

Сыктывкарцы активно готовятся к Новому году: покупают праздничные украшения, ходят на елочные базары и придумывают, чем накормить долгожданных гостей. Чтобы торжество не проделало дыру в бюждете, портал PG11.ru сравнил цены и выяснил, где дешевле всего купить продукты для праздничного стола.

В продуктовую корзину вошли ингредиенты для основных новогодних блюд. Кроме того, в списке покупок значатся неотъемлемые атрибуты праздника - шампанское, мандарины и красная икра.



Оливье классический



Ингредиенты:



- картофель

- морковь

- яйца

- колбаса вареная «докторская»

- огурцы маринованные

- зеленый горошек

- майонез

- зелень (петрушка+укроп)

продукт/магазин «Лента» «Окей» «Пятерочка» «Магнит» «Рубликъ» Картофель, 1 килограмм 14,99 рублей 15,99 рублей 19,99 рублей 19,90 рублей 19,50 рублей Морковь, 1 килограмм 15,89 рублей 15,99 рублей 19,99 рублей 19,90 рублей 33 рубля Яйца, 10 штук 49,99 рублей (С2) 52,99 рублей (С1) 52,99 рублей (С1) 49,90 рублей (С2) 63 рубля (С1) Колбаса «Докторская» 109,99 рублей

(500 грамм) 119,99 рублей

(1 килограмм) 149,99 рублей

(500 грамм) 64,90 рублей

(500 грамм) 170 рублей

(400 грамм) Огурцы соленые 114,99 рублей

(720 миллилитров) 68,99 рублей

(680 миллилитров) 89,99 рублей

(1 килограмм) 102 рубля

(900 грамм) 120 рублей

(720 грамм) Горошек 64,99 рублей

(425 миллилитров) 24,99 рублей

(400 грамм) 22,90 рублей

(420 грамм) 73,90 рублей

(425 граммов) 57 рублей

(310 грамм) Укроп 29,99 рублей

(50 грамм) 29,99 рублей

(30 грамм) 31,49 рублей

(30 грамм) 29,90

(30 грамм) 60 рублей

(100 грамм) Майонез 109,99 рублей (900

миллилитров) 24,99 рублей (400

миллилитров) 49,99 рублей (400

миллилитров) 92,90 рублей

(800 грамм) 89 рублей

(400 грамм)

Сельдь под шубой

Ингредиенты:



- сельдь

- свекла

- морковь

- яйцо куриное

- майонез

- лук

- картофель

- укроп

продукт/ магазин «Лента» «Окей» «Пятерочка» «Магнит» «Рубликъ» Сельдь весовая, 1 кг 170 рублей 223 рубля 240 рублей Сельдь 119 рублей

(480 грамм) 249 рублей

(1,3 килограмма) 109,99 рублей

(килограмм) 59,90 рублей

(200 грамм) 64 рубля

(180 грамм) Свекла, 1 килограмм 14,89 рублей 13,99 рублей 29,49 рублей 31,70 рублей 33 рубля Лук, 1 килограмм 39,99 рублей 24,99 рублей 41,99 рублей 24,90 рублей 69 рублей Картофель, 1 килограмм 14,99 рублей 15,99 рублей 19,99 рублей 19,90 рублей 19,50 рублей Морковь, 1 килограмм 15,89 рублей 15,99 рублей 19,99 рублей 19,90 рублей 33 рубля Майонез 109,99 рублей (900

миллилитров) 24,99 рублей (400

миллилитров) 49,99 рублей (400

миллилитров) 92,90 рублей

(800 грамм) 89 рублей

(400 грамм) Укроп 29,99 рублей

(50 грамм) 29,99 рублей

(30 грамм) 31,49 рублей

(30 грамм) 29,90

(30 грамм) 60 рублей

(100 грамм) Яйца 49,99 рублей (С2) 52,99 рублей (С1) 52,99 рублей (С1) 49,90 рублей (С2) 63 рубля (С1)





Бутерброды из семги



Ингредиенты:



- хлеб белый

- семга

- сливочное масло

продукт/ магазин «Лента» «Окей» «Пятерочка» «Магнит» «Рубликъ» Семга 348,79 рублей

(200 грамм) 359 рублей

(180 грамм) 262 рубля

(180 грамм) 194 рубля

(150 граммов) 270 рублей

(200 граммов) Масло сливочное 99,99 рублей

(180 грамм) 89,40

(180 грамм) 89,99 рублей

(180 грамм) 69,90 рублей

(180 грамм) 69 рублей

(180 грамм) Багет 26,99 рублей 12,99 рублей 29,99 рублей

(100 граммов) 29,90

(200 граммов) 34 рубля Батон 8,60 рублей

(100 грамм) 21,59 рублей

(300 грамм) 37,99 рублей

(350 грамм) 27, 90

(350 рублей) 34 рубля









Икра красная

продукт/магазин «Лента» «Окей» «Пятерочка» «Магнит» «Рубликъ» Икра 129 рублей

(75 грамм) 239 рублей

(95 грамм) 230 рублей

(95 грамм) 179 рублей

(95 грамм) 397,5 рублей

(за 100 грамм) Икра

имитированная 89,99 рублей

(220 грамм) 54 рубля

(220 грамм)



Мандарины

За килограмм мандаринов в гипермаркете «Лента» придется отдать 79,99 рублей, в «Окей» 79,99 рублей, в «Пятерочке» 85,09 рублей, в «Магните» 72,90 рублей, в «Рублике» 105 рублей.



Российское шампанское





Бутылка напитка обойдется вам в «Ленте» в 164 рубля, в «Окей» 154 рубля, в «Пятерочке» 164 рубля, в «Магните» 164 рубля, в «Рублике» 164,97 рублей.



Цены актуальны на момент публикации.

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