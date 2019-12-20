Где купить новогоднюю гирлянду в Сыктывкаре: цены от 95 до 1299 рублей

В каком магазине находится самая бюджетная новогодняя иллюминация?
Где купить новогоднюю гирлянду в Сыктывкаре: цены от 95 до 1299 рублей20 декабря 2019
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pixabay.com/Новогодняя гирлянда
На Новый год все по традиции украшают свои квартиры, дома, офисы. Один из основных атрибутов - это гирлянда. Портал PG11.ru подготовил для жителей Сыктывкара подборку цен на гирлянды и инструкцию о том, как выбрать себе безопасное украшение.
«Огоньки» (ТРЦ «Макси»)
- 5 метров, 50 лампочек - 160 рублей
- 7 метров, 70 лампочек - 190 рублей
- 10 метров, 100 лампочек - 260 рублей
- 6 метров, 70 лампочек - 290 рублей
- 14 метров, 140 лампочек - 320 рублей
- 12 метров, 140 лампочек - 420 рублей
- 7 метров, 79 лампочек - 450 рублей
- 20 метров, 200 лампочек - 490 рублей
- 14 метров, 140 лампочек - 800 рублей
- 32 метра, 400 лампочек - 900 рублей
«Лента» (ТРЦ «Макси»)
- 9 метров, 120 лампочек - 799,99 рублей
- 18 метров, 240 лампочек - 899,99 рублей
- 15 метров, 600 лампочек - 1299 рублей
- 2,2х1,5 метра, 240 лампочек - 1299 рублей
«Окей» (ТРЦ «Июнь»)
- 10 метров, 100 лампочек - 299 рублей
- 18 метров, 180 лампочек - 299 рублей
- 14 метров, 140 лампочек - 399 рублей
- 21 метр, 240 лампочек - 399 рублей
- 6,5 метров, 100 лампочек - 399 рублей
- 8,5 метров, 140 лампочек - 499 рублей
«Флайт» (Бабушкина, 31)
- 3 метра, 100 лампочек - 95 рублей
- 2,8 метра, 20 лампочек - 140 рублей
- 10 метров, 100 лампочек - 370 рублей
- 8 метров, 100 лампочек - 515 рублей
- 3 метра, 200 лампочек - 650 рублей
«Кристалл-Электро» (Ленина, 23а)
- 2,8 метров, 20 лампочек - 79,97 рублей
- 5 метров, 50 лампочек - 234,97 рублей
- 8 метров, 100 лампочек - 399,97 рублей
- 9,5 метров, 100 лампочек - 454,99 рублей
- 15,5 метров, 140 лампочек - 575,97 рублей
- 21,5 метров, 200 лампочек - 807,97 рублей
- 20 метров, 200 лампочек - 815,97 рублей
- 21,5 метров, 200 лампочек - 815,97 рублей
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать гирлянду:
- ознакомьтесь с документом, подтверждающим качество и безопасность гирлянды;
- проверьте работу всех режимов гирлянды;проверьте надежность гнезд, изоляцию провода, соединение с блоком управления;
- убедитесь в наличии запасных лампочек в комплекте гирлянды;
- сечение провода должно быть больше 0,5 квадратных миллиметров
- расстояние от вилки до первой лампочки - не менее 1,5 метров;
- мощность гирлянды должна быть до 50 Ватт.
А вы уже выбрали гирлянду мечты? Расскажите в комментариях.
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20 декабря 2019, 16:30