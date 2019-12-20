Где купить новогоднюю гирлянду в Сыктывкаре: цены от 95 до 1299 рублей

На Новый год все по традиции украшают свои квартиры, дома, офисы. Один из основных атрибутов - это гирлянда. Портал PG11.ru подготовил для жителей Сыктывкара подборку цен на гирлянды и инструкцию о том, как выбрать себе безопасное украшение.

«Огоньки» (ТРЦ «Макси»)

5 метров, 50 лампочек - 160 рублей

7 метров, 70 лампочек - 190 рублей

10 метров, 100 лампочек - 260 рублей

6 метров, 70 лампочек - 290 рублей

14 метров, 140 лампочек - 320 рублей

12 метров, 140 лампочек - 420 рублей

7 метров, 79 лампочек - 450 рублей

20 метров, 200 лампочек - 490 рублей

14 метров, 140 лампочек - 800 рублей

32 метра, 400 лампочек - 900 рублей



«Лента» (ТРЦ «Макси»)

9 метров, 120 лампочек - 799,99 рублей

18 метров, 240 лампочек - 899,99 рублей

15 метров, 600 лампочек - 1299 рублей

2,2х1,5 метра, 240 лампочек - 1299 рублей

«Окей» (ТРЦ «Июнь»)

10 метров, 100 лампочек - 299 рублей

18 метров, 180 лампочек - 299 рублей

14 метров, 140 лампочек - 399 рублей

21 метр, 240 лампочек - 399 рублей

6,5 метров, 100 лампочек - 399 рублей

8,5 метров, 140 лампочек - 499 рублей

«Флайт» (Бабушкина, 31)

3 метра, 100 лампочек - 95 рублей

2,8 метра, 20 лампочек - 140 рублей

10 метров, 100 лампочек - 370 рублей

8 метров, 100 лампочек - 515 рублей

3 метра, 200 лампочек - 650 рублей

«Кристалл-Электро» (Ленина, 23а)

2,8 метров, 20 лампочек - 79,97 рублей

5 метров, 50 лампочек - 234,97 рублей

8 метров, 100 лампочек - 399,97 рублей

9,5 метров, 100 лампочек - 454,99 рублей

15,5 метров, 140 лампочек - 575,97 рублей

21,5 метров, 200 лампочек - 807,97 рублей

20 метров, 200 лампочек - 815,97 рублей

21,5 метров, 200 лампочек - 815,97 рублей

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать гирлянду:

ознакомьтесь с документом, подтверждающим качество и безопасность гирлянды;

проверьте работу всех режимов гирлянды;проверьте надежность гнезд, изоляцию провода, соединение с блоком управления;

убедитесь в наличии запасных лампочек в комплекте гирлянды;

сечение провода должно быть больше 0,5 квадратных миллиметров

расстояние от вилки до первой лампочки - не менее 1,5 метров;

мощность гирлянды должна быть до 50 Ватт.

А вы уже выбрали гирлянду мечты? Расскажите в комментариях.