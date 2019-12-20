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Где купить новогоднюю гирлянду в Сыктывкаре: цены от 95 до 1299 рублей

Где купить новогоднюю гирлянду в Сыктывкаре: цены от 95 до 1299 рублей

20 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com/Новогодняя гирлянда
В каком магазине находится самая бюджетная новогодняя иллюминация?

На Новый год все по традиции украшают свои квартиры, дома, офисы. Один из основных атрибутов - это гирлянда. Портал PG11.ru подготовил для жителей Сыктывкара подборку цен на гирлянды и инструкцию о том, как выбрать себе безопасное украшение. 

«Огоньки» (ТРЦ «Макси»)

  • 5 метров, 50 лампочек - 160 рублей
  • 7 метров, 70 лампочек - 190 рублей
  • 10 метров, 100 лампочек - 260 рублей
  • 6 метров, 70 лампочек - 290 рублей
  • 14 метров, 140 лампочек - 320 рублей
  • 12 метров, 140 лампочек - 420 рублей
  • 7 метров, 79 лампочек - 450 рублей
  • 20 метров, 200 лампочек - 490 рублей
  • 14 метров, 140 лампочек - 800 рублей
  • 32 метра, 400 лампочек - 900 рублей


«Лента» (ТРЦ «Макси»)

  • 9 метров, 120 лампочек - 799,99 рублей
  • 18 метров, 240 лампочек - 899,99 рублей
  • 15 метров, 600 лампочек - 1299 рублей
  • 2,2х1,5 метра, 240 лампочек - 1299 рублей

«Окей» (ТРЦ «Июнь»)

  • 10 метров, 100 лампочек - 299 рублей
  • 18 метров, 180 лампочек - 299 рублей
  • 14 метров, 140 лампочек - 399 рублей
  • 21 метр, 240 лампочек - 399 рублей
  • 6,5 метров, 100 лампочек - 399 рублей
  • 8,5 метров, 140 лампочек - 499  рублей

«Флайт» (Бабушкина, 31)

  • 3 метра, 100 лампочек - 95 рублей
  • 2,8 метра, 20 лампочек - 140 рублей
  • 10 метров, 100 лампочек - 370 рублей
  • 8 метров, 100 лампочек - 515 рублей
  • 3 метра, 200 лампочек - 650 рублей

«Кристалл-Электро» (Ленина, 23а)

  • 2,8 метров, 20 лампочек - 79,97 рублей
  • 5 метров, 50 лампочек - 234,97 рублей
  • 8 метров, 100 лампочек - 399,97 рублей
  • 9,5 метров, 100 лампочек - 454,99 рублей
  • 15,5 метров, 140 лампочек - 575,97 рублей
  • 21,5 метров, 200 лампочек - 807,97 рублей
  • 20 метров, 200 лампочек - 815,97 рублей
  • 21,5 метров, 200 лампочек - 815,97 рублей

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать гирлянду: 

  • ознакомьтесь с документом, подтверждающим качество и безопасность гирлянды;
  • проверьте работу всех режимов гирлянды;проверьте надежность гнезд, изоляцию провода, соединение с блоком управления;
  • убедитесь в наличии запасных лампочек в комплекте гирлянды;
  • сечение провода должно быть больше 0,5 квадратных миллиметров
  • расстояние от вилки до первой лампочки - не менее 1,5 метров;
  • мощность гирлянды должна быть до 50 Ватт.

А вы уже выбрали гирлянду мечты? Расскажите в комментариях.

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