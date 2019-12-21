Новогодний автомобиль: по Сыктывкару ездит легковушка в гирляндах (видео)

Сыктывкарцы по-разному готовятся к Новому году: кто-то закупается мандаринами, а кто-то думает, что приготовить на праздник. А один владелец автомобиля решил разукрасить свою «ласточку» необычным способом. Об этом порталу PG11.ru сообщили горожане.

Владелец Infiniti выбрал оригинальный способ придать своей машине новогоднего блеска. Он прикрепил на кузов несколько метров гирлянды. Что интересно, волшебные огоньки моргают не только когда автомобиль стоит, но и во время езды. В этом можно убедиться на видео, которое засняли сыктывкарцы.





Напомним, в преддверии праздника волшебные искорки выспыхнули и на улицах. В Столице Коми зажгли Новогоднюю иллюминацию и установили несколько арт- объектов.



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