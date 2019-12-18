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Словно в сказке: как преобразился Сыктывкар в новогодних огнях

Словно в сказке: как преобразился Сыктывкар в новогодних огнях

18 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / PG11.ru / В Сыктывкаре включили новогоднюю иллюминацию
Главные улицы города засверкали в праздничной

Сыктывкар в середине декабря озарился новогодней иллюминацией. Тысячи праздничных огней украсили город. Портал PG11.ru прогулялся по улицам столицы Коми и запечатлел сияющую иллюминацию.

Сразу несколько улиц Сыктывкара засияли новогодними огнями 16 декабря. Иллюминация озарила Кировский парк и Театральную площадь. На улице Коммунистической уже который год над проезжей частью растянулись гирлянды, а на столбах засверкали узорные консоли.

Сыктывкарское «кольцо» украсили снежинками, а стела ярко засияла синим неоном после долгого перерыва. Напомним, что впервые монумент подсветили 16 сентября 2019 года. Но 3 октября неон частично погас. Это произошло из-за скачка напряжения. Еще в начале октября мэрия обещала, что подсветку вот-вот вернут, но произошло это только в преддверии Нового года. Городу такое украшение обошлось в 1 миллион 314 тысяч рублей.

На Театральной площади 8 декабря повился арт-объект «Новогодний подарок» с технологией дополненной реальности. Столбы рядом украсили 32 узорными консолями.

Как и на улице Коммунистической узорчатые консоли располагаются на столбах вдоль улиц Первомайская, Интернациональная и Советская.

В Кировском парке засияли светодиодные елочные шары, которые висят на каждом фонаре по улице Кирова.

Ну а куда же без огромного шара на площадке под часами, на фоне которого сфотографировались уже сотни сыктывкарцев? Арт-объект собрали 6 декабря, стоил он вместе с «Новогодним подарком» 2,3 миллиона рублей, которые выделил спонсор.

Где новогодней иллюминации совсем не хватает? Пишите в комментариях.

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