Как выбрать вкусные мандарины: инструкция для сыктывкарцев

Выбор мандаринов похож на покупку шоколадного яйца с игрушкой. Сложно понять, что ждет внутри: сладость, косточки или кислый вкус. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с Сабиной Алиевой - продавцом овощной лавки в Сыктывкаре - и выяснил, как выбрать вкусные мандарины.

Как и все фрукты, мандарины различают по сортам. В Коми попадают мандарины из Испании, Марокко, Турции и Абхазии. Абхазские мандарины считаются наиболее экологически чистыми. Вкус у таких мандаринов кисло-сладкий. Для сладкоежек идеальный вариант - марокканские мандарины. В них нет косточек и они легко чистятся.

Как выбрать?

Не берите фрукты с вмятинами и пятнами на кожуре — они перезрели и начали подгнивать. Подсохшая корка также говорит о неправильном хранении. Кожица качественного мандарина должна быть пористой. Блестящие, как будто полированные фрукты наверняка обрабатывали воском — мойте такие продукты тщательнее. Приплюснутые сверху плоды более кислые, а шарообразные фрукты ярко-оранжевого цвета отличаются большей сладостью. Выбирайте наиболее увесистые мандарины — они слаще, чем те, что полегче. Не гонитесь за размером. Большие мандарины чаще всего не могут похвастаться отменным вкусом и сочностью.

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