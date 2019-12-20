Как выбрать вкусные мандарины: инструкция для сыктывкарцев

Как выбрать вкусные мандарины: инструкция для сыктывкарцев20 декабря 2019
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Фото из архива PG11.ru / Продавец рассказала, как выбрать вкусные мандарины в Сыктывкаре
Продавец рассказала, как отличить кислые фрукты от сладких
Выбор мандаринов похож на покупку шоколадного яйца с игрушкой. Сложно понять, что ждет внутри: сладость, косточки или кислый вкус. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с Сабиной Алиевой - продавцом овощной лавки в Сыктывкаре - и выяснил, как выбрать вкусные мандарины.
Как и все фрукты, мандарины различают по сортам. В Коми попадают мандарины из Испании, Марокко, Турции и Абхазии. Абхазские мандарины считаются наиболее экологически чистыми. Вкус у таких мандаринов кисло-сладкий. Для сладкоежек идеальный вариант - марокканские мандарины. В них нет косточек и они легко чистятся.
Как выбрать?
- Не берите фрукты с вмятинами и пятнами на кожуре — они перезрели и начали подгнивать. Подсохшая корка также говорит о неправильном хранении.
- Кожица качественного мандарина должна быть пористой.
- Блестящие, как будто полированные фрукты наверняка обрабатывали воском — мойте такие продукты тщательнее.
- Приплюснутые сверху плоды более кислые, а шарообразные фрукты ярко-оранжевого цвета отличаются большей сладостью.
- Выбирайте наиболее увесистые мандарины — они слаще, чем те, что полегче.
- Не гонитесь за размером. Большие мандарины чаще всего не могут похвастаться отменным вкусом и сочностью.
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