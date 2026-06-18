В Сыктывкаре вынесли приговор мужчине за попытку убийства молодого зятя возлюбленной

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Инцидент случился в Эжвинском районе столицы Коми в январе текущего года. Подсудимый так и не смог полностью признать свою вину. О деталях приговора сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, сожительница подсудимого с его согласия пригласила в гости молодого зятя. После совместного распития спиртного все трое уснули на одном диване. Проснувшись, мужчина приревновал женщину к юноше, схватил кухонный нож и нанёс ему удар в шею. Проснувшаяся сожительница дважды отобрала нож у агрессора и оттолкнула его, предотвратив дальнейшие действия.

Подсудимый признал вину частично, утверждая, что не собирался убивать парня, а лишь хотел его припугнуть.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что жительнице Сыктывкара грозит пожизненное заключение за торговлю наркотиками.