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Сыктывкарский суд на 20 дней приостановил работу столовой, обслуживавшей детские спортивные лагеря

Сыктывкарский суд на 20 дней приостановил работу столовой, обслуживавшей детские спортивные лагеряФото: Управление Роспотребнадзора по Республике Коми

Плановая выездная проверка Управления Роспотребнадзора по Республике Коми вскрыла системные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в деятельности индивидуального предпринимателя, организовывавшего питание для детских лагерей с дневным пребыванием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе инспекции установлено, что к работе допускались сотрудники без обязательных медицинских осмотров, вакцинации и лабораторных исследований на возбудителей кишечных инфекций, включая брюшной тиф и стафилококк. Также отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки.

Кроме того, при готовке блюд нарушалась поточность технологических процессов, не соблюдались условия хранения сырья и готовой продукции. В питании детей использовались товары с истёкшим сроком годности, а также продукты, запрещённые для детского рациона. Программа производственного контроля на основе принципов ХАССП не выполнялась.

По итогам проверки в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. В качестве обеспечительной меры деятельность столовой была временно запрещена.

Сыктывкарский городской суд принял решение о назначении наказания в виде административного приостановления работы объекта общественного питания на 20 суток.

Управление Роспотребнадзора по Коми напоминает: организации, занятые в сфере общественного питания, обязаны неукоснительно соблюдать санитарное законодательство: проходить медосмотры, гигиеническое обучение, вакцинироваться согласно национальному календарю, контролировать сроки годности продуктов, технологию приготовления и выполнять программу производственного контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре под колеса авто угодила электросамокатчица.

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