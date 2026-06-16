Пенсионерка из Сыктывкара потеряла 1,5 миллиона рублей из-за звонка лже-коммунальщика

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Как сообщили в УМВД России по городу, заявительница ответила на звонок с неизвестного номера. Абонент представился работником УК и выманил у неё код из смс для записи на проверку утечек воды.

Внезапно в трубке раздалась сирена и голос объявил: «Вы разговариваете с мошенником. Положите трубку и наберите номер поддержки, который придёт в сообщении».

Испуганная женщина перезвонила по указанному номеру. Собеседница под видом специалиста Роскомнадзора выведала персональные данные и сведения о банковских вкладах, а затем убедила пенсионерку, что от её имени уже перевели полмиллиона рублей неизвестному лицу — но в личном кабинете это отобразится позже из-за «системного сбоя».

Позже с потерпевшей связался очередной лжеспециалист — на этот раз из Росфинмониторинга. Он предложил перевести все накопления на «специальный счёт» через QR-коды. Женщина совершила шесть платежей. Седьмой перевод заблокировала онлайн-служба безопасности банка. Тогда горожанка решила скачать чеки по операциям и обнаружила: деньги ушли на оплату покупок в магазине электроники.

Следователь возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Коми проверил систему видеонаблюдения на ЕГЭ в сыктывкарской школе.