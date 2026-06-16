700 тысяч рублей спасли сыктывкарца от административного наказания за неуплату алиментов

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В прошлом году мужчина 1995 года рождения перечислил ребёнку 15 тысяч рублей. Ещё 10 тысяч дочь получила в феврале текущего года. Редкие платежи поступали со счёта третьего лица. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

Должник не выходил на связь с приставом и не появлялся по месту регистрации, поэтому его объявили в исполнительный розыск.

Сотрудник розыскного отдела установил новый адрес сыктывкарца и доставил его в отделение судебных приставов № 1 по Сыктывкару. Там пристав разъяснила мужчине: неуплата алиментов квалифицируется как административное правонарушение и влечёт обязательные работы либо арест.

Чтобы избежать наказания, должник немедленно выплатил всю сумму — более 700 тысяч рублей.

Исполнительное производство, однако, не закрыто. Гарантией стабильных и достаточных платежей в будущем должно стать официальное трудоустройство неплательщика.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Коми проверил систему видеонаблюдения на ЕГЭ в сыктывкарской школе.