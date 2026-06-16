Прокурор Коми проверил систему видеонаблюдения на ЕГЭ в сыктывкарской школе

Фото Министерства образования и науки Республики Коми

В день экзамена по обществознанию глава надзорного ведомства лично проверил работу в аудиториях. Николай Егоров оценил слаженность действий сотрудников пункта приёма экзамена (ППЭ) и специалистов, отвечающих за трансляцию, запись и мониторинг в школе №16.

Прокурор подчеркнул: бесперебойная работа системы критически важна для предотвращения нарушений и равных условий для всех выпускников. Об этом сообщает Минобразования региона.

Затем делегация направилась в Республиканский ситуационно-информационный центр. Там Егоров ознакомился с работой учреждения, качеством видеопотоков и алгоритмом оперативного реагирования на нештатные ситуации. Он отметил: централизованное наблюдение не только фиксирует возможные нарушения, но и позволяет оперативно оказывать техническую поддержку экзаменационным пунктам.

«Глава прокуратуры региона лично убедился, что в Коми созданы честные и равные условия для сдающих ЕГЭ. Видеосистема отслеживает в реальном времени обстановку в классе любой школы — от города до самого отдалённого села. Картинка с камер выводится на экраны. Видно, как старательно и вдумчиво ребята решают задания. Дополнительный контроль со стороны надзорного органа повысит доверие родителей и выпускников к итогам экзаменов», — прокомментировал Олег Холопов.

Принимаемые меры направлены на неукоснительное соблюдение установленного порядка проведения ЕГЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что 51% сыктывкарских работодателей предлагают стажерам работу в штате.