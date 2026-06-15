Мать двоих детей из Сыктывкара разорилась из-за мошенников, предложивших инвестиции

Фото автора

Одна из жительниц столицы Коми разорилась из-за того, что доверила свои кровные псевдо-брокеру. Один из современных видов телефонного мошенничества связан с инвестициями, на которых вам предлагают «навариться» аферисты. Как не стать жертвами такой формы обмана киберпреступников – выяснила корреспондент «Про Города».

Одна из подписчиц «Про Города», проживающая в столице Коми, не так давно оказалась жертвой такого «развода». Ей 40 лет. Одна воспитывает двоих детей. Средств в семье всегда впритык. Вот и «повелась» сыктывкарка на звонок незнакомца, представившегося брокером. Свое предложение он изложил в дистанционной беседе весьма убедительно.

По сути, просто пересказал суть легальных схем инвестиций в нашей стране. Аноним предложил сыктывкарке вложиться деньгами в акции успешных компаний большого бизнеса в сфере недропользования России. Владение акциями позволяет получать дивиденды. Но! Только, когда они растут на рынке. Предугадать заранее – ожидать роста или падения стоимости таких ценных бумаг – простой обыватель, как правило, не в состоянии. Зато это может сделать профессиональный брокер, получающий за оказываемые услуги официальную комиссию (таков его заработок).

Между тем, собеседник нашей героини оказался мошенником. Он посоветовал ей вложить для начала скромную сумму – в таком размере, который не жалко выводить из оборота семейных финансов. Сыктывкарка перечислила на его якобы брокерский счет 150 тысяч рублей. Спустя месяц получила хороший доход – плюс 57 тысяч рублей. Вот так, убедившись, что предлагаемый алгоритм работает, она отправилась в банк – взяла кредит на 2,5 миллиона рублей и всю эту сумму разом перевела своему партнеру. По итогам второго месяца выплаты не поступило. Она принялась ему звонить, а «абонент вне зоны действия сети». Почти три недели горожанка потеряла на то, чтобы дозвониться этому брокеру. И только когда попросила совет у друзей, поняла: ее обманули.

Заявление в правоохранительные органы она, конечно, потом написала. Но в полиции ей откровенно заявили: шансов найти афериста по номеру мобильника, симка от которого может быть украдена или получена каким-то иным незаконным образом, практически нереально. Тем более что пострадавашая – пока «вела бизнес» с неизвестным ей мужчиной – даже не удосужилась проверить: реален ли адрес офиса его фирмы, о котором он ей говорил (якобы, в Твери). В интернет она тоже не выходила, чтобы «пробить» минимальные сведения об этом человеке.

Виноват ли банк, выдавший женщине кредит без беседы – на что она собирается потратить заемные деньги – это вопрос к силовым структурам и законодателям. Последние пока не ужесточили требования к финансово-кредитным учреждениям в таких аспектах их деятельности.

А сыктывкарка, между тем, оказавшись без своих и без кредитных средств, осталась у разбитого корыта. Поскольку финансово она разорена, пришлось подавать заявление на признание себя банкротом в качестве физлица. Эту процедуру она прошла успешно и теперь вынуждена быть ограниченной во многих своих правах. По ее словам, отныне зарабатывает только на основной работе с пониманием: лучше небольшие доходы, зато легальные, чем перспектива быстрого обогащения с подобными рисками.

«Если вы решили начать инвестировать и готовы открыть брокерский счет, важно подобрать законную инвестиционную компанию с подходящими условиями и предложениями. Вам следует официально заключить договор на бумажном носителе, - пояснили нашим читателям в регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми. - Но не торопитесь доходить до этого этапа. Сначала не пожалейте своего времени, чтобы проверить историю фирмы на ее сайте и выяснить наличие лицензии от банка России. Такой документа отличает легального брокера от мошенника».

Если в инвестиционной компании вам обещают высокую фиксированную доходность за короткий срок, то помните: доходность в этом секторе быстро и много гарантируют на словах только мошенники.

«Если вы нашли подходящего брокера, поговорили с его представителями, но еще в раздумьях - стоит ли открывать счет, а при этом из фирмы вам навязчиво звонят и пишут в мессенджерах, подталкивая к принятию решения поскорее - это плохой знак. Любые требования немедленно внести деньги должны вас насторожить», - подчеркнули нашим подписчикам.

Если на сайте компании все ссылки на раздел «Контакты» ведут либо на сторонние ресурсы, либо возвращают вас на главную страницу, это признак аферы. Вы должны иметь возможность видеть на медиа-ресурсе брокера юридический и фактический адреса. Также включите режим мнительности, если на сайте не указаны номера телефонов. Либо – написаны не те, с которых вам звонят менеджеры.

Еще один важный нюанс. Если вам предлагают начать инвестировать с символической суммы – рублей в сто – имейте ввиду: это уловка. Даже самая малая легальная инвестиция на такую сумму не может быть стартом в этом виде заработка.

Если брокер за свое обслуживание взимает ощутимую комиссию – не соглашайтесь с его условиями. И откажитесь от сотрудничества, если за вывод средств досрочно вам обещают лишить вас большей части ваших денег в качестве наказания.

Если с вашего инвестдохода большая часть достается брокеру якобы в качестве процентов – помните: их по займам берет только банк.

«Если вы подозреваете, что общаетесь с мошенниками: сохраните переписку и сделайте скриншоты. А если уже отдали свои деньги, то срочно напишите заявление в банк, через который отправляли деньги, и попросите вернуть ваши средства обратно, изложив причину такой, как она есть. А затем обязательно сходите в полицию и напишите заявление с требованием проведения проверки и поиска злоумышленников, - добавили нашим читателям. - А чтобы не стать жертвами аферистов, регулярно проходите бесплатное обучение. Его у нас в регионе ежегодно проводит Минфин Коми. Причем на регулярной основе в рамках своих просветительских проектов и по линии федерального образовательного проекта «Мои финансы».

Узнать подробнее о датах учебы и конкретной тематике лекций и семинаров можно, обратившись в профильное ведомство нашего региона.

«И последний - самый простой, но эффективный совет: если вы не владеете глубокими финансовыми знаниями, не сведущи в вопросах экономики, ничего не понимаете в деятельности промышленных компаний и никогда прежде таким образом не зарабатывали, то лучше откажитесь от подобного заработка, - подытожили «Про Городу» в «ЖКХ Контроле». - Самый надежный способ приумножить ваши кровные – это обычный сберегательный вклад в любом из банков нашей страны, лицензированных и состоящих в государственном реестре».

Несмотря на то, что проценты по вкладам в настоящее время снижаются параллельно с падением ключевой ставки Центробанка РФ, в любом случае вы получаете гарантированный доход. При этом - без каких-либо рисков! Помните мудрую народную поговорку: скупой платит дважды…

Галина СЕРГЕЕВА

Фото автора