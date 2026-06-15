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Возвращаемся в 90‑е: 6 предметов гардероба, не потерявших актуальность

Возвращаемся в 90‑е: 6 предметов гардероба, не потерявших актуальность

Мода 90-х возвращается, но не как ностальгический маскарад, а как четкая стратегия для гардероба. Стиль того десятилетия — это не про хаос, а про точный крой и абсолютную функциональность. Шесть вещей из архивов знаменитостей доказывают, что минимализм не устаревает, а становится разумной инвестицией на годы вперед.

Платье с линии белья, как у Кейт Мосс Прямой силуэт на тонких бретелях до сих пор остается синонимом легкого шика. Весной его спасает пиджак с мощными плечами и жокейские сапоги. Летом достаточно минималистичных босоножек и шелковой рубашки, накинутой сверху. Никакой перегруженности, только воздух и форма.

Джинсы буткаты в стиле Кэролин Бессетт-Кеннеди Умеренное расклешение от колена — самый удобный вариант для повседневной базы. В отличие от широкого клеша, их проще вписать в любой лук. Главное — выбрать оттенок: темно-синий работает как универсальный фон, бежевый или белый идеально ложатся в весенне-летнюю палитру.

Укороченный жакет, проверенный Гвинет Пэлтроу Этот предмет переживает второе рождение. Твид дает классику, кожа добавляет дерзости, замша создает интересную текстуру. Такой жакет структурирует силуэт лучше любых диет. Носите с брюками с высокой посадкой или поверх платья — он всегда вытягивает образ.

Белые широкие брюки принцессы Дианы Леди Ди знала толк в универсальности. С черным топом и тонким свитером это офисная классика. С белой футболкой и пиджаком — расслабленная элегантность. Вещь, которая не требует объяснений, просто работает.

Топ-бандо в духе Сары Джессики Паркер Чистый минимализм, доведенный до совершенства. Трикотаж нейтрального оттенка, четкие линии и полное отсутствие декора. Это идеальная основа для джинсов, юбки-карандаш или брюк-капри. Минимум деталей, максимум стиля.

Костюмные брюки Линды Евангелисты Плотная ткань и строгий крой — база для делового гардероба. Комбинируйте с романтичными блузами, простыми майками или рубашками в мужском стиле. Это бесконечный конструктор для корпоративных образов без риска выглядеть скучно.

Суть минимализма 90-х не в отказе от вещей, а в приоритете качества и точности кроя. Эти предметы — архитектурный каркас гардероба, который не требует замены каждый сезон. Добавляйте актуальные аксессуары, меняйте текстуры — основа останется с вами надолго.

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