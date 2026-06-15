"После этого мы даже не смотрим в сторону Абхазии": честный рассказ туристов об отдыхе на курорте

Фото из архива "ПроГорода"

Абхазия перестала быть тем раем, который помнят туристы из прошлого. Сегодня отдых здесь рискует обернуться чередой разочарований: от грязных пляжей до завышенных цен. Разбираем реальные истории тех, кто уже столкнулся с обратной стороной этого региона.

Граница, с которой начинается стресс Уже на въезде вас встречает не радушие, а агрессивный сервис. Толпы таксистов атакуют каждого прибывшего, превращая проход границы в испытание. Вместо атмосферы отпуска — ощущение, что вы не гость, а кошелек с ногами.

Пляжи Гагры, от которых хочется бежать Центральный пляж больше не радует бирюзовой водой. Очевидцы сообщают о мутных потоках канализационных стоков, стекающих прямо в море. Дети плещутся рядом с грязной струей, а местные будто привыкли к этой картине. Купаться в таких условиях — риск для здоровья, а не удовольствие.

Разруха среди пальм и гор Гагра напоминает зону отчуждения. Шикарные пальмы и горные пейзажи соседствуют с обвалившимися набережными, бетонными руинами и заброшенными пансионатами. Контраст между буйной природой и тотальным запустением давит на психику.

Цены как в Турции, сервис как в 90-х Проживание в гостиницах стоит почти как в Сочи, а еда на рынках — как на европейских курортах. Но за эти деньги вы получаете грязь, антисанитарию и риск отравления. Туристы жалуются на инфекции после посещения рынков и ужасное состояние общественных туалетов.

Есть ли свет в конце тоннеля? Только высоко в горах Единственный лучик надежды — экскурсии вдалеке от побережья. Озеро Рица и Малая Рица впечатляют: кристальная вода, полная тишина и мощь природы. Но для этого нужен хороший гид и готовность забыть о пляжном отдыхе.

Вывод прост: ехать в Абхазию за морем — ошибка. Этот регион стоит посещать только ради горных походов и дикой природы. Уровень инфраструктуры пока не соответствует запрашиваемым ценам, поэтому подготовьтесь к трудностям заранее.

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