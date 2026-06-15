Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Ветераны боевых действий могут узнать о мерах господдержки прямо в СберБанк Онлайн

Ветераны боевых действий могут узнать о мерах господдержки прямо в СберБанк ОнлайнФото Сбер

В приложении появилась информация о доступных льготах от государства и полезных предложениях от Сбера и его партнёров

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В 2024 году компания представила СберКарту Ветерана, а сейчас запустила информирование о мерах государственной поддержки и специальных предложениях банка и его партнёров в СберБанк Онлайн.

Теперь участники специальной военной операции (СВО) и ветераны боевых действий могут получить индивидуальную консультацию о государственных мерах поддержки прямо в мобильном приложении банка. Разобраться в федеральных и региональных выплатах и льготах поможет ГигаЧат.

ИИ-помощник хорошо знает своего пользователя: он автоматически подбирает меры поддержки, действующие в регионе регистрации клиента. По каждой из них человек получает полную и структурированную информацию: размер выплаты, условия назначения, где оформить, контакты ответственных ведомств, список необходимых документов. Человек не тратит время на поиски информации и в диалоге сразу получает чёткий алгоритм действий. Более того, ИИ-помощник отправляет пользователя напрямую на актуальную форму заявления на портале "Госуслуги", что упрощает и ускоряет подачу документов. 

Кроме того, сервис содержит информацию о специальных предложениях от Сбера и его партнёров. Это поможет ветеранам в решении различных жизненных ситуаций.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка: 

"Для нас важно быть полезными для ветеранов боевых действий. Теперь им не надо самостоятельно искать информацию о господдержке. Достаточно открыть СберБанк Онлайн, задать вопрос — и ГигаЧат проложит маршрут к положенным выплатам и льготам. Благодаря новой социальной функции внутри единого ИИ-помощника наши защитники смогут получить госпомощь без бюрократических сложностей и лишних усилий. Сервис уже доступен для жителей всех регионов страны, и мы продолжим его развивать, добавляя новые возможности".

Чтобы узнать о мерах господдержки, в мобильном приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 17.0) – в строке поиска с ГигаЧатом – нужно написать "Социальный консультант" или задать интересующий вопрос. 

Единый ИИ-помощник создан на базе языковой модели Сбера ГигаЧат. Благодаря широкому набору знаний и входящих в его состав ИИ-агентов он общается с пользователями с учётом их персональных жизненных ситуаций и потребностей ИИ-помощник помогает ориентироваться в положенных мерах поддержки не только участникам СВО и ветеранам боевых действий, но и людям с инвалидностью.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+