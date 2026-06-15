Откажитесь от ламината - появилось новое трендовое решение: недорогой "неубиваемый" пол - круче паркета и линолеума

Алиса AI

Напольное покрытие выбирают не на один год. Это инвестиция в комфорт, время и нервы. Сегодня всё больше владельцев квартир и дизайнеров отказывается от классического ламината в пользу кварцвинила — материала, который не боится воды, царапин и ежедневной уборки. Разбираемся, за что его хвалят профессионалы и есть ли у него слабые места.

Каменное сердце, а не маркетинг. Название «кварцевый» не рекламный трюк. В отличие от обычного ламината на основе HDF плиты, кварцвинил состоит из природного кварца и известняка более чем на 60%. Эти компоненты спекаются с виниловыми смолами, создавая невероятно плотную и стабильную основу. Именно эта структура делает материал абсолютно нечувствительным к влаге.

Четыре веских причины присмотреться. Мастера и отделочники выделяют несколько ключевых особенностей, которые меняют правила игры.

Влагостойкость без компромиссов. Кварцвинил можно укладывать в ванной, кухне и прихожей. Плитка не разбухает от луж или пара. При бесшовной укладке с герметизацией стыков пол становится водонепроницаемым. Это решение подходит даже для кафе и магазинов.

Износостойкость на уровне коммерческих покрытий. Класс истирания 43 (коммерческий) выдерживает когти собак и кошек, ножки мебели без накладок и шпильки. Для семей с детьми и питомцами это часто решающий аргумент.

Теплота и безопасность. Материал мягче и теплее плитки, по нему приятно ходить босиком. Он хорошо поглощает ударный шум, что спасает соседей снизу. Качественные образцы не выделяют формальдегида, поэтому безопасны для детских и спален.

Лёгкий уход. Поверхность устойчива к бытовой химии, пятна от еды или резины удаляются без усилий. Даже матовая текстура долго сохраняет опрятный вид.

Где использовать, а где подумать дважды. Кварцвинил — универсальное решение для всех жилых комнат. Он совместим с тёплыми полами любого типа, водяными и электрическими, эффективно проводит тепло и не деформируется.

Но для неотапливаемых помещений (холодный балкон, дача с сезонным проживанием) нужен особый подход. Важны не только характеристики материала, но и строгая технология укладки с учётом перепадов температуры.

Первоначальные вложения в качественный кварцвинил выше, чем в ламинат экономкласса. Однако расчётом на перспективу — срок службы 20-25 лет и минимум затрат на обслуживание — оправдывается бюджет. Это выбор в пользу спокойствия и практичности без оглядки на ограничения традиционных материалов.

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