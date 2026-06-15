Более тысячи единиц контрафакта на 1,9 миллиона рублей изъяли у предпринимателя в Сыктывкаре

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Городской суд вынес приговор 43-летнему предпринимателю. Он обвиняется в хранении с целью сбыта товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере. Обвинение поддержала городская прокуратура, передаёт пресс-служба ведомства.

В августе 2025 года полицейские изъяли из торговой точки в одном из городских ТЦ свыше тысячи позиций немаркированной никотиносодержащей продукции. Общая стоимость контрафакта превысила 1,9 миллиона рублей. Вся продукция предназначалась для розничной продажи.

Суд признал мужчину виновным, назначив штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государства. Изъятый товар постановили уничтожить. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре вынесли приговор «смотрящему» за городом — криминальному авторитету Бочеку. Его обвинили в мошенничестве и вымогательстве.