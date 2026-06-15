В Сыктывкаре вынесли приговор «смотрящему» за городом — криминальному авторитету Бочеку

Фото пресс-службы судов Республики Коми

"Фемида" признала мужчину виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, серии вымогательств и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов республики Коми.

Установлено, что с апреля 2021 года по февраль 2025 года фигурант выполнял функции "смотрящего" за столицей республики, а также местными исправительными учреждениями и Сыктывдинским районом. Он следил за соблюдением воровских "понятий", решал спорные вопросы в криминальной среде и организовывал сбор денег в так называемый "общак". Действовал Бочек с согласия "вора в законе" Пичугина Ю.В.

Помимо этого, злоумышленник занимался вымогательством и обманом. Угрозами он требовал у одного из жителей Сыктывкара 50 тысяч рублей. Другой потерпевший — инвалид — долгое время передавал осуждённому не менее 191 тысячи рублей. В третьем эпизоде Бочек под страхом расправы выманил у мужчины 149,8 тысячи рублей и завладел его квартирой стоимостью 1,8 миллиона рублей.

Суд назначил Бочеку 12 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей. Частично удовлетворили гражданский иск обманутого владельца жилья: с осуждённого взыскали 1 949 800 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре утонул 21-летний юноша.