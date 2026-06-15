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Сыктывкарский ЛПК проведет плановый капитальный ремонт оборудования

Сыктывкарский ЛПК проведет плановый капитальный ремонт оборудованияФото из архива редакции

Завтра на Сыктывкарском ЛПК начнется ежегодный капитальный ремонт, который продлится до 27 июня включительно. 

— От проведения капремонта напрямую зависит стабильная и безаварийная работа комбината в течение всего следующего года. Мы в плановом режиме приостанавливаем производство, чтобы синхронизировать масштабные работы в ключевых цехах и реализовать 19 инвестиционных проектов по ремонту и модернизации оборудования. Наша задача — завершить все проекты строго в соответствии с требованиями промышленной безопасности и без отклонений от графика, - сказал генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков.

Основные работы пройдут в древесно-подготовительном цехе, на ТЭЦ, производстве целлюлозы и бумаги, а также на очистных сооружениях комбината. Капремонт на участках приготовления щепы № 1, полуфабрикатов высокого выхода и в цехе БМ‑15 запланирован на август.

В дни капитального ремонта на площадках комбината будет задействовано максимальное число сотрудников СЛПК, а также большое количество работников подрядных организаций. Работы будут идти круглосуточно.

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