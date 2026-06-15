Сыктывкарский ЛПК проведет плановый капитальный ремонт оборудования

Фото из архива редакции

Завтра на Сыктывкарском ЛПК начнется ежегодный капитальный ремонт, который продлится до 27 июня включительно.

— От проведения капремонта напрямую зависит стабильная и безаварийная работа комбината в течение всего следующего года. Мы в плановом режиме приостанавливаем производство, чтобы синхронизировать масштабные работы в ключевых цехах и реализовать 19 инвестиционных проектов по ремонту и модернизации оборудования. Наша задача — завершить все проекты строго в соответствии с требованиями промышленной безопасности и без отклонений от графика, - сказал генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков.

Основные работы пройдут в древесно-подготовительном цехе, на ТЭЦ, производстве целлюлозы и бумаги, а также на очистных сооружениях комбината. Капремонт на участках приготовления щепы № 1, полуфабрикатов высокого выхода и в цехе БМ‑15 запланирован на август.

В дни капитального ремонта на площадках комбината будет задействовано максимальное число сотрудников СЛПК, а также большое количество работников подрядных организаций. Работы будут идти круглосуточно.