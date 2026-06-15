Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Вторая жизнь старого ковра: садовые дорожки, лабиринт, гамак, тапочки

Вторая жизнь старого ковра: садовые дорожки, лабиринт, гамак, тапочки

Старый ковёр, который снят со стены или даже пылится в кладовке, может получить вторую жизнь. Не спешите выбрасывать его: есть как минимум семь способов превратить бесполезную вещь в полезный предмет для дома и дачи. Вот самые практичные и креативные идеи.

Лабиринт для пола. Приложите к ковру трафарет, например в виде лабиринта, и аккуратно выстригите ворс по контуру. Удобнее всего работать электрической машинкой для стрижки животных или садовыми ножницами. Вместо трафарета можно использовать малярный скотч: он легко клеится и снимается, создавая чёткие линии.

Кошачья радость. Вырежьте кусок ковра, приклейте его на лист ДВП и закрепите на стене. Кошка получит законное место для затачивания когтей, а ваша мебель и обои останутся целыми. Можно закрепить такой отрезок прямо на подлокотник дивана — практично и незаметно.

Мягкие сиденья для табуреток. Вырежьте из ковра круг или квадрат по размеру сиденья. Закрепите сверху — стулья станут мягче и уютнее. Никаких специальных навыков не нужно, справится любой.

Дорожки между грядками. Если ковёр совсем старый и потёртый, разрежьте его на длинные полосы. Уложите их между грядками на даче — сорняки перестанут пробиваться, а ноги останутся чистыми даже после дождя.

Домашние тапки. Из ковролина легко выкроить одну цельную деталь для тапка. Сверху закрепите пуговицу или декоративную нашивку. Снизу приклейте или пришейте кусок дерматина — получится подошва, которая не скользит.

Боксёрская груша. Сверните ковёр в плотный рулон и поместите в чехол. Подвесьте к потолку в гараже или на веранде — вот вам готовая груша для отработки ударов. Дешёво и практично.

Гамак для дачи. Вам понадобятся две алюминиевых трубки, прочная верёвка и кусок садового шланга. Загните края ковра, прошейте, проденьте трубки. Через трубки пропустите верёвку, а в местах трения используйте отрезки шланга, чтобы верёвка не перетиралась. Подвесьте гамак между деревьями — и наслаждайтесь отдыхом.

Экспертный совет: Перед тем как пускать ковёр в переделку, тщательно очистите его от пыли и пропылесосьте с обеих сторон. Для уличных проектов выбирайте синтетические ковры: они не гниют и дольше служат. Натуральные шерстяные покрытия лучше оставить для дома: они боятся влаги.

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+