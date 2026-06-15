Вторая жизнь старого ковра: садовые дорожки, лабиринт, гамак, тапочки

Старый ковёр, который снят со стены или даже пылится в кладовке, может получить вторую жизнь. Не спешите выбрасывать его: есть как минимум семь способов превратить бесполезную вещь в полезный предмет для дома и дачи. Вот самые практичные и креативные идеи.

Лабиринт для пола. Приложите к ковру трафарет, например в виде лабиринта, и аккуратно выстригите ворс по контуру. Удобнее всего работать электрической машинкой для стрижки животных или садовыми ножницами. Вместо трафарета можно использовать малярный скотч: он легко клеится и снимается, создавая чёткие линии.

Кошачья радость. Вырежьте кусок ковра, приклейте его на лист ДВП и закрепите на стене. Кошка получит законное место для затачивания когтей, а ваша мебель и обои останутся целыми. Можно закрепить такой отрезок прямо на подлокотник дивана — практично и незаметно.

Мягкие сиденья для табуреток. Вырежьте из ковра круг или квадрат по размеру сиденья. Закрепите сверху — стулья станут мягче и уютнее. Никаких специальных навыков не нужно, справится любой.

Дорожки между грядками. Если ковёр совсем старый и потёртый, разрежьте его на длинные полосы. Уложите их между грядками на даче — сорняки перестанут пробиваться, а ноги останутся чистыми даже после дождя.

Домашние тапки. Из ковролина легко выкроить одну цельную деталь для тапка. Сверху закрепите пуговицу или декоративную нашивку. Снизу приклейте или пришейте кусок дерматина — получится подошва, которая не скользит.

Боксёрская груша. Сверните ковёр в плотный рулон и поместите в чехол. Подвесьте к потолку в гараже или на веранде — вот вам готовая груша для отработки ударов. Дешёво и практично.

Гамак для дачи. Вам понадобятся две алюминиевых трубки, прочная верёвка и кусок садового шланга. Загните края ковра, прошейте, проденьте трубки. Через трубки пропустите верёвку, а в местах трения используйте отрезки шланга, чтобы верёвка не перетиралась. Подвесьте гамак между деревьями — и наслаждайтесь отдыхом.

Экспертный совет: Перед тем как пускать ковёр в переделку, тщательно очистите его от пыли и пропылесосьте с обеих сторон. Для уличных проектов выбирайте синтетические ковры: они не гниют и дольше служат. Натуральные шерстяные покрытия лучше оставить для дома: они боятся влаги.

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