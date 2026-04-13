Полис ДМС, психолог и фитнес: сыктывкарские работодатели раскрыли секреты своих компенсационных пакетов для сотрудников
- 11:45 13 апреля
- Инесса Богатая
Исследование, проведённое сервисом SuperJob, выявило ключевые элементы, формирующие привлекательность предложений для работников.
Согласно полученным данным, профессиональное развитие стало неотъемлемой частью современного рынка труда, где корпоративное обучение, предлагаемое 56% работодателей, занимает лидирующие позиции.
Помимо инвестиций в знания, компании активно заботятся о создании позитивной корпоративной культуры. Подарки к праздникам и организация совместных мероприятий, привлекающих 51% опрошенных, занимают второе место по популярности. Не забывают о поддержке в трудные моменты: 41% компаний предусматривает выплату материальной помощи, а около трети (30%) компенсирует расходы на мобильную связь и интернет для отдельных категорий сотрудников.
Здоровье и благополучие персонала также находятся в фокусе внимания. Каждый четвёртый работодатель (26%) предлагает полисы добровольного медицинского страхования. Поддержка активного образа жизни проявляется в компенсации фитнес-услуг, которой пользуются 14% компаний. Те же 14% предлагают дополнительные дни к отпуску, расширяя возможности для отдыха.
Социальная ответственность бизнеса проявляется и в других сферах: 12% компаний предоставляют льготные путевки, а 8% предлагают доступ к услугам корпоративных психологов, финансистов и юристов. Такой комплексный подход свидетельствует о стремлении компаний не только обеспечивать лечение, но и формировать у сотрудников здоровые привычки, предотвращая профессиональное выгорание и способствуя долгосрочному благополучию.
