Полис ДМС, психолог и фитнес: сыктывкарские работодатели раскрыли секреты своих компенсационных пакетов для сотрудников

Исследование, проведённое сервисом SuperJob, выявило ключевые элементы, формирующие привлекательность предложений для работников.

Согласно полученным данным, профессиональное развитие стало неотъемлемой частью современного рынка труда, где корпоративное обучение, предлагаемое 56% работодателей, занимает лидирующие позиции.

Помимо инвестиций в знания, компании активно заботятся о создании позитивной корпоративной культуры. Подарки к праздникам и организация совместных мероприятий, привлекающих 51% опрошенных, занимают второе место по популярности. Не забывают о поддержке в трудные моменты: 41% компаний предусматривает выплату материальной помощи, а около трети (30%) компенсирует расходы на мобильную связь и интернет для отдельных категорий сотрудников.

Здоровье и благополучие персонала также находятся в фокусе внимания. Каждый четвёртый работодатель (26%) предлагает полисы добровольного медицинского страхования. Поддержка активного образа жизни проявляется в компенсации фитнес-услуг, которой пользуются 14% компаний. Те же 14% предлагают дополнительные дни к отпуску, расширяя возможности для отдыха.

Социальная ответственность бизнеса проявляется и в других сферах: 12% компаний предоставляют льготные путевки, а 8% предлагают доступ к услугам корпоративных психологов, финансистов и юристов. Такой комплексный подход свидетельствует о стремлении компаний не только обеспечивать лечение, но и формировать у сотрудников здоровые привычки, предотвращая профессиональное выгорание и способствуя долгосрочному благополучию.

