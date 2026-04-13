Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Полис ДМС, психолог и фитнес: сыктывкарские работодатели раскрыли секреты своих компенсационных пакетов для сотрудников

Полис ДМС, психолог и фитнес: сыктывкарские работодатели раскрыли секреты своих компенсационных пакетов для сотрудников Фото "Про Город"

Исследование, проведённое сервисом SuperJob, выявило ключевые элементы, формирующие привлекательность предложений для работников. 

Согласно полученным данным, профессиональное развитие стало неотъемлемой частью современного рынка труда, где корпоративное обучение, предлагаемое 56% работодателей, занимает лидирующие позиции.

Помимо инвестиций в знания, компании активно заботятся о создании позитивной корпоративной культуры. Подарки к праздникам и организация совместных мероприятий, привлекающих 51% опрошенных, занимают второе место по популярности. Не забывают о поддержке в трудные моменты: 41% компаний предусматривает выплату материальной помощи, а около трети (30%) компенсирует расходы на мобильную связь и интернет для отдельных категорий сотрудников.

Здоровье и благополучие персонала также находятся в фокусе внимания. Каждый четвёртый работодатель (26%) предлагает полисы добровольного медицинского страхования. Поддержка активного образа жизни проявляется в компенсации фитнес-услуг, которой пользуются 14% компаний. Те же 14% предлагают дополнительные дни к отпуску, расширяя возможности для отдыха.

Социальная ответственность бизнеса проявляется и в других сферах: 12% компаний предоставляют льготные путевки, а 8% предлагают доступ к услугам корпоративных психологов, финансистов и юристов. Такой комплексный подход свидетельствует о стремлении компаний не только обеспечивать лечение, но и формировать у сотрудников здоровые привычки, предотвращая профессиональное выгорание и способствуя долгосрочному благополучию.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+