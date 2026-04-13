Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Лыжник из Коми Илья Семиков завоевал "бронзу" в супермарафоне на 70 километров

Соревнования проходили 12 апреля в Мончегорске. Об этом информирует издание Газета.ru.

Среди участников 70-километровой гонки с массовым стартом, проходившей в классическом стиле на чемпионате России в Мончегорске, первое место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Его время составило два часа 52 минуты 55,4 секунды. Алексей Червоткин из Тюменской области финишировал вторым, уступив победителю всего 1,4 секунды. Илья Семиков занял третью позицию, отставание от лидера составило 2,2 секунды.

Важно отметить, что это заключительное соревнование чемпионата России в данном сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что ученик из сыктывкарского лицея Максим Панев стал призёром национального финала олимпиады по физике. За победу боролось свыше 500 юных умов из всех регионов России. Какое место занял мальчик – читайте в нашем материале.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+