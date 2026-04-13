Лыжник из Коми Илья Семиков завоевал "бронзу" в супермарафоне на 70 километров

Фото "Про Город"

Соревнования проходили 12 апреля в Мончегорске. Об этом информирует издание Газета.ru.

Среди участников 70-километровой гонки с массовым стартом, проходившей в классическом стиле на чемпионате России в Мончегорске, первое место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Его время составило два часа 52 минуты 55,4 секунды. Алексей Червоткин из Тюменской области финишировал вторым, уступив победителю всего 1,4 секунды. Илья Семиков занял третью позицию, отставание от лидера составило 2,2 секунды.

Важно отметить, что это заключительное соревнование чемпионата России в данном сезоне.

