В Сыктывкаре впервые прошли соревнования по адаптивной художественной гимнастике

Фото ФЕДЕРАЦИИ ГИМНАСТИКИ АДАПТИВНОГО СПОРТА РК

На одном ковре, в рамках турнира «Королева спорта», встретились 14 юных спортсменов, представляющих столицу Коми и Усть-Вымский район. Программа мероприятия включала не только выступления с предметами и без них, но и показательные номера мужской ритмической гимнастики, а также силовую подготовку.

Успех этого события во многом стал возможен благодаря Тамаре Сухаревой, президенту Федерации, чья энергия и инициатива позволили запустить развитие адаптивной художественной гимнастики в республике. Её всесторонняя поддержка, от ежедневных тренировок до самых соревнований, неоценима. Тамара Сергеевна направляла, вдохновляла, помогала преодолевать организационные трудности и, что самое важное, верила в каждого спортсмена. Её личное участие и профессионализм стали основой этого значимого мероприятия.

Соревнования прошли под эгидой федерации, благодаря поддержке неравнодушных людей и, конечно же, самоотверженной работе тренеров – Натальи Витальевны Эбукаевой и Яны Владимировны Нутрихиной. Им выражается глубокая благодарность за вклад в развитие детей, создание возможностей и веру в их силы, а также за формирование пространства, где каждый юный гимнаст может полностью раскрыть свой потенциал.

«Это знаковое событие для нас. Мы видим, как растёт мастерство наших спортсменов, – поделилась Тамара Сухарева. – В сентябре мы планируем представить сборную команду Республики Коми на Специальной Олимпиаде, а также на более крупных российских соревнованиях».

Напомним, ранее сообщалось, что спортсменка из Коми завоевала бронзу на Чемпионате России по лыжным гонкам.

