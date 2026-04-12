Дети в Сыктывкаре попали в больницы после занятий в бассейне: Бастрыкин взял дело на контроль

Дети в Сыктывкаре попали в больницы после занятий в бассейне: Бастрыкин взял дело на контроль

С сентября 2025 года в столице Коми после уроков плавания дети неоднократно попадали в больницы с симптомами аллергии. Проверкой специализированных органов выявлено: персонал фирмы пренебрегал контролем дезинфекции помещений и не отслеживал содержание остаточного хлора в бассейне.

Следственное управление СК РФ по Коми возбудило уголовное производство по этому инциденту.

Глава ведомства по России Александр Бастрыкин обратился к начальнику СУ СК по Коми Андрею Исаеву с требованием предоставить доклад о выводах предварительного расследования. По итогам полного следствия ожидается финальный отчет.

Контроль за выполнением поручения взят под надзор центрального аппарата СК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми с начала 2026 года на пожарах погибли 14 человек. Всего в республике случилось более 200 возгораний. 

